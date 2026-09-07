Valdano y Mourinho se vuelven a cruzar tras la derrota del Real Madrid: "Fue un duro golpe"

Dos viejos enemigos futbolísticos, que durante años han mantenido una relación marcada por sus diferencias, han coincidido en su análisis de la derrota del conjunto blanco en La Cartuja

Jorge Valdano y José Mourinho nunca se han llevado bien. Ambos coincidieron en la primera etapa del portugués en el Real Madrid, pero su manera de entender el fútbol es antagónica una de la otra. "Mourinho es un carisma andante que no sabe muy bien lo que representa" o "nunca he escuchado, en público o privado, una frase suya sobre el fútbol digna de ser recordada", son algunas de las frases que ha usado el argentino para referirse al técnico luso. Tras la derrota del Real Madrid en La Cartuja ante el Real Betis, Valdano analizó el pinchazo del conjunto blanco y el recuerdo de su mala relación ha vuelto a salir a la luz.

Como habitual tertuliano de Movistar, Valdano pasó revista y explicó su punto de vista de la derrota (1-0) del Real Madrid ante el Betis. "Bueno, inoportuna. Interrumpe un Madrid feliz, que daba la sensación de ir creciendo partido tras partido", comentó tras el encuentro.

Para el exfutbolista argentino, el pinchazo ante el cuadro bético fue muy "sorprendente", teniendo "la sensación de que la alineación del partido frente al Betis es la más cercana a la titular que puede poner el Real Madrid".

Además, Valdano matizó que "era la primera vez que jugaban todos, que tenía a todos a su disposición, y el resultado fue un golpe duro".

"Me da la sensación de que se trata de un equipo muy, muy dotado técnicamente, con mucho gol, que fue precisamente lo que le faltó en Sevilla", dijo el comentarista argentino sobre el tropiezo blanco en La Cartuja.

"Lo entiendo como un partido extraordinario, en el sentido literal de la palabra. Fuera de lo normal, fuera de lo ordinario", añadió.

Valdano opina lo mismo que Mourinho

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué, a veces pierdes y no sabes cómo explicarlo. Muy dominante, centrales imperiales, controlaron absolutamente todo, muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol", expresó José Mourinho tras el pitido final en La Cartuja, un discurso similar al de Valdano.

Eso sí, el luso ha ido mutando, recordando cada vez más a la figura de su primera etapa en el Real Madrid. Este lunes, en la rueda de prensa previa a la Champions, confesó que “quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Quiero ganar. Estamos en una fase en la que jugamos ocho partidos y nuestro objetivo es clasificarnos, pero quiero pensar en este partido y no en los otros siete. Y quiero ganar”.

Aunque también indicó que le gustó la reacción de su equipo tras la derrota. "Los he visto como me gusta verlos. Muertos en el vestuario en Sevilla después del partido, bastante recuperados en el entrenamiento del domingo y hoy perfectamente normales. Cada vez que analizábamos el partido que hicimos, nos convencemos más de que jugamos bien y que los goles que fallamos son una anormalidad", señaló.