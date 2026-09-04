Betis 1-0 Real Madrid: El muro Álvaro Valles brinda el éxtasis verdiblanco en la primera derrota de la era Mourinho

Parrott fue el encargado de darle la segunda alegría en casa al beticismo en un encuentro donde el salvador fue un Álvaro Valles implacable; así lo hemos vivido y contado en directo

En una calurosa viernes noche, La Cartuja pudo vibrar con una gran segunda parte que acabó dejando una victoria de oro del Betis, Tras una primera parte donde el conjunto blanco tuvo varias oportunidades de oro para poder adelantarse en el marcador, tuvo que llegar la segunda parte para que los goles se empezasen a ver. Parrott fue el más listo de la clase para aprovechar el rechace de un córner y poder anotar el primero para los de Manuel Pellegrini. Ni el golazo de Carlos Espí ni el penalti a favor del Madrid sirvieron para evitar la primera derrota de la era Mourinho.

Valles fue héroe en la primera parte

Tras los homenajes y la fiesta previa, no se puede decir que lo que aconteció en los primeros minutos hiciese aumentar el ritmo del encuentro. El protagonista, de hecho, fue el balón. Pero en el sentido más literal de la palabra. Los jugadores del conjunto blanco parecían quejarse acerca del estado de los balones y, aparentemente, poniendo problemas en el inflado de los mismos. Esto provocó, entre otras cosas, que hubiesen muchas interrupciones y que el colegiado tuviese que hablar con el delegado de campo verdiblanco.

Centrándonos en el aspecto deportivo, ya de una vez por todas, los de José Mourinho fueron los encargados de coger el timón del encuentro. A través de ambas bandas, aunque con algo más de participación por parte de Mbappé, las llegadas eran constantes. La sala de creaciones estuvo más que inspirada y si el Betis no estuvo por debajo en el marcador fue gracias a un Álvaro Valles que estuvo imperial en los primeros cuarenta y cinco minutos. Totalmente colosal.

La primera ocasión clara del encuentro fue para Vinicius JR que, sin portero aunque algo escorado, mandó el balón directamente al palo dentro del área pequeña. Todo ello tras una gran incursión por la banda derecha blanca. A pesar de que el Betis respondió en una magnifica combinación entre Antony y Cucho que se marchó cerca de la portería defendida por Courtois, el equipo madrileño daba una sensación de dominio sobre todo a la hora de replegar y poder montar las distintas jugadas ofensivas. Con Arda Güler como uno de los más persistentes, y dejando destellos de calidad, poco a poco se iba viendo a ese equipo cada vez más reconocible.

Tras la pausa de hidratación, se produjo uno de los hechos más desafortunados del partido. Diego Llorente, tras un golpe de la cara, ha sufrido una fuerte contusión en la nariz. Esto ha provocado la salida de uno de los que estaban siendo de los mejores de los de Pellegrini, dando entrada a un Bartra que mostró muchas de sus carencias defensivas. En una de sus primeras jugadas, Vinicius JR le superó en carrera, evitando tanto Álvaro Valles como Natan -ambas de forma milagrosa- que el Madrid se pusiese por delante. Con esto, y una nueva intervención del guardameta sevillano a cabezazo de Bellingham, acabó una primera mitad en la que el Betis supo guardar sus espaldas.

Y también lo fue en la segunda

Hubo un claro protagonista durante todo el encuentro, y que tampoco se puede obviar dentro del un análisis de un encuentro. Mucho eran los aficionados que se aquejaban de la sensación de calor en el Estadio de La Cartuja. Los vomitorios se llenaron de béticos que querían tomar un poco el aire, ya que se respiraba una sensación en momentos inaguantable.

Entrando ya de nuevo en el análisis del encuentro, el cuadro verdiblanco fue poco a poco mejorando las sensaciones, aprovechando también el cansancio de un conjunto blanco al que le fallaba el acierto antes un más que acertado Álvaro Valles. A pesar de alguna intentona de Mbappé y Antony, a los pocos minutos se produjo una acción que pudo haber marcado el rumbo del encuentro.

Fornals recoge el balón en la frontal del área bética y, en el intento de robo de Arda Güler, le propina un fuerte choque rodilla con rodilla. El turco, que ya acumulaba una cartulina amarilla, se salvó de ver la jugada en una acción poco entendible de Hernández Hernández. Esta acción encendió mucho más a la afición bética que, sumado a los cambios en el equipo, poco a poco se acercaba más a portería rival.

Aunque Mourinho intentó contrarrestar esa mejoría verdiblanca con hasta tres cambios, los de Pellegrini iban ganando pulso en el encuentro y se veía una mejor imagen. También dio salida a Riquelme y a un Deossa que ya ha vuelto a ubicarse en ese centro del campo. Y, con la mejoría, acabó llegando la recompensa. A la salida de un córner, Courtois realiza una gran intervención a cabezazo de Natan, pero no puede hacer absolutamente nada para que Parrott meta el rechace dentro de la portería. Fiesta en La Cartuja, que vio como aprovechaba su oportunidad para darle el primer hachazo al equipo blanco.

El golazo de Carlos Espí, de chilena en el área pequeña, acabó siendo anulada por fuera de juego en los minutos de mayor sufrimiento verdiblanco. Tras eso, la jugada clave de todo el partido. Hernández Hernández decreta un claro penalti cometido sobre Vinicius JR y, cuando parecía que el empate se asomaba, el portero de La Rinconada volvió a vestirse de héroe para firmar un auténtico paradón frente a Mbappé. La Cartuja se disfrazó de jugador número 12 para dar la segunda victoria en casa de la temporada y un 9/12 espectacular para los de Pellegrini.

Ficha técnica

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca, Isco; Fornals, Antony y Cucho Hernández.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Camavinga, Arda Güler, Valverde; Vinicius JR y Mbappé.

Goles: 1-0 Parrott (Minuto 81').

Árbitro: El colegiado Hernández Hernández (colegio canario) ha sido el encargado de arbitrar este encuentro. En la sala VOR estuvo Javier Iglesias (colegio gallego). Amarillas para Güler, Konaté, Camavinga, Facundo Bernal, Natan.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, celebrándose en el Estadio de La Cartuja con 66.046 espectadores. En la previa del encuentro, se realizó un homenaje a la ciudad autónoma de Ceuta.