Real Sociedad - Celta de Vigo, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el conjunto de Pellegrino Matarazzo y el de Claudio Giráldez, que se disputará en Balaídos a partir de las 21:00 horas

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a la Real Sociedad y al Celta de Vigo, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Ésta es la convocatoria que presenta la Real Sociedad en el día de hoy, con las bajas de Pablo Marín y Odriozola y el estreno de Héctor Fort.

A la espera de conocer los onces de Real Sociedad y Celta de Vigo, por aquí dejamos las alineaciones probables de ambos conjuntos:

Real Sociedad y Celta de Vigo se miden en el día de hoy en Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo quieren sumar su segunda victoria consecutiva en LaLiga EA Sports y el conjunto de Claudio Giráldez busca su primer triunfo de la temporada, tras dos derrotas y un empate. Por otro lado, el árbitro del encuentro será Víctor García Verdura, que estará acompañado en el VAR por Valentín Pizarro.

Ambos conjuntos están señalados en el apartado de bajas, con dos ausencias en la Real Sociedad, como son las de Pablo Marín y Álvaro Odriozola, así como en el Celta de Vigo, con Aleix Febas y Borja Iglesias, tal y como confirmó en el día de ayer Claudio Giráldez. No obstante, los dos entrenadores cuentan con armas suficientes para conseguir los tres puntos hoy en Anoeta, en un partido que corresponde a la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

La Real Sociedad, dispuesta a dar una nueva alegría a Anoeta

La Real Sociedad llega tras conseguir el triunfo contra el Espanyol el pasado fin de semana, gracias a los goles de Barrenetxea y Oskarsson. El tanto de Roberto Fernández puso en peligro al conjunto de Pellegrino Matarazzo, que fue expulsado al término del encuentro y no podrá sentarse en el día de hoy en el banquillo de Anoeta. El equipo vasco espera prolongar su racha y dar una nueva alegría a su afición, ante el Celta.

En este sentido, Pellegrino Matarazzo comentó en la rueda de prensa sus sensaciones con su sustituto en el banquillo de Anoeta: "Lo que siempre aporta con su carácter. John es un gran tipo, transmite mucha energía y estoy muy contento de tenerlo en el equipo. Tiene mucha experiencia en los banquillos, así que estoy seguro de que él, Xabi y Jon Alemán lo harán muy bien desde la banda. No tengo ninguna duda.

Además, la Real Sociedad busca dejar atrás las malas noticias que recibieron en los encuentros contra el Real Betis y Real Madrid, con dos derrotas para empezar LaLiga que hicieron saltar las alarmas. Pese a ello, el equipo respondió con una victoria ante el Espanyol y espera volver hacer lo mismo hoy frente al Celta de Vigo, que llega necesitado de puntos. Pellegrino Matarazzo termina de perfilar su once para conseguir el triunfo.

El Celta de Vigo llega con un Claudio Giráldez necesitado de la victoria

El Celta de Vigo no ha empezado LaLiga EA Sports de la mejor manera. El equipo de Claudio Giráldez comenzó empatando ante el Valencia en Mestalla y, posteriormente, perdió en los encuentros contra Osasuna y Athletic Club. Además, el club gallego está penalizando la falta de acierto en los últimos metros, de cara a puerta, ya que solo han conseguido un gol en tres jornadas de campeonato, algo a cambiar urgentemente.

Para ello, Claudio Giráldez podría elegir a Iago Aspas como uno de los jugadores que entran en el once inicial. El atacante viene de ser suplente en los tres partidos de LaLiga EA Sports hasta el momento, pero de sus botas vino el único gol que han firmado los gallegos hasta el momento, que debe mover ficha tras las malas sensaciones que han dejado en este arranque de competición, como el 'pinchazo' ante el Athletic Club.

Por su parte, Claudio Giráldez habló en la rueda de prensa previa sobre esta Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo: "Es un equipazo con un buen entrenador que le ha dado un giro de tuerca a un trabajo muy bien hecho por Imanol, Sergio y el club en general. Sabemos que siempre es complicado jugar en Anoeta. Nuestro objetivo ahora es construir un equipo más sólido de lo que vimos en el último partido".