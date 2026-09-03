Lautaro Martínez, estrella de Argentina y del Inter, confirma la ofensiva del FC Barcelona: "Los rumores eran ciertos"

El delantero, considerado como uno de los mejores del mundo en su posición actualmente, ha sido uno de los nombres que ha manejado la dirección deportiva que lidera Deco para reforzar la posición de 9. El argentino ha señalado que se sintió muy halagado, pero que se quedará en el Inter mientras la escuadra italiana lo considere útil

Lautaro Martínez, delantero centro de la selección de Argentina y del Inter, está considerado como uno de los mejores futbolistas en su posición del mundo. Es por ello que no es raro que casi todos los equipos lo tengan en su agenda para ficharlo en caso de que la escuadra italiana desee ponerlo en el mercado en algún momentos. Uno de los clubes que más interés siempre ha mostrado en Lautaro Martínez ha sido el FC Barcelona. Movimiento que ha confirmado el de Bahía Blanca en las últimas horas.

El FC Barcelona ha buscado fichar a un delantero durante todo el pasado verano, siendo su principal deseo Julián Álvarez. Si embargo, el club catalán se ha topado con el Atlético de Madrid que se ha negado a negociar por Julián Álvarez al que estaban abiertos a vender a otro equipo pero nunca al Barça. Esto hizo que el FC Barcelona tanteara otras opciones, siendo Lautaro Martínez uno de los que más gustaban.

Lautaro Martínez se muestra halagado por el interés del FC Barcelona, pero está comprometido con el Inter

Lautaro Martínez, que fue uno de los protagonistas en la Gran Gala del Fútbol que se celebró en el teatro La Scala de Milán, admitió el interés que tuvo el FC Barcelona en ficharlo durante el pasado mercado de verano que se ha cerrado recientemente. “Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas, siempre es agradable porque uno trabaja para estar en la cima. Los rumores eran ciertos, pero yo tengo las ideas muy claras: quería quedarme aquí con mis compañeros y con estos magníficos aficionados".

Lautaro Martínez, que tiene contrato con el Inter hasta el 30 de junio de 2029, se ha mostrado plenamente comprometido con el equipo italiano del cual no va a salir ni va a forzar su marcha, dejando así la decisión en manos del Inter. "Me quedaría para siempre y, mientras me quieran y sea útil para este equipo, me quedaré aquí. Además, en el trabajo lo sabemos, cuando ya no sirves te mandan fuera, pero mi voluntad es clara. El Inter para mí es todo orgullo, felicidad y ganas de seguir. He elegido una vez más quedarme aquí, quiero hacer grandes cosas en el Inter”.

Lautaro Martínez está plenamente comprometido con el Inter ya que lo considera el club de su vida al cual llegó en el verano de 2018 cuando era un joven de 21 años. En la escuadra italiana, Lautaro Martínez se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo y un referente de la selección de Argentina con la que ha ganado prácticamente todo, formando parte del combinado albiceleste que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y que alcanzó la final en el Mundial 2026.

A sus 29 años, Lautaro Martínez sigue dando un gran nivel ya que la temporada pasada en el Inter marcó un total de 17 goles en 29 partidos oficiales, teniendo un promedio de 0'71 goles cada 90 minutos, quedando demostrada así su eficacia de cara a la portería de los rivales.