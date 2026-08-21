Dentro del 'plan B', el 'plan A' es Lautaro: acuerdo con el jugador, pero no con el Inter

El delantero argentino da el visto bueno a la propuesta azulgrana y el club prepara una primera oferta inferior a 100 millones de euros, pero el club italiano lo considera intransferible y no quiere negociar la salida de su capitán

El FC Barcelona tiene claro cuál es su primer 'plan B' si definitivamente se cierra la puerta a Julián Álvarez. El elegido es Lautaro Martínez. El delantero argentino se ha convertido en la principal alternativa que manejan Deco y Hansi Flick después de la negativa del Atlético de Madrid a negociar la salida de la 'Araña' con el conjunto azulgrana. Por el momento, la situación está impregnada de contrastes: hay acuerdo con el jugador, pero el Inter dice no.

Ya es sabido que la imposibilidad de firmar a Julián ha obligado al Barça a acelerar la búsqueda de alternativas. El argentino continúa siendo el gran deseo de la dirección deportiva, pero el Atlético mantiene su veto a una operación con el club azulgrana. Aunque el escenario todavía podría cambiar antes del cierre del mercado, en Barcelona ya han comenzado a trabajar seriamente con la posibilidad de que el fichaje sea imposible.

Ahí aparece Lautaro, un delantero que gusta mucho a Flick y que encaja en el perfil que busca el técnico alemán para reforzar una posición que ha quedado muy debilitada tras la salida de Robert Lewandowski y las bajas de Ferran Torres y Marcus Rashford.

Acuerdo entre el Barça y Lautaro

La gran novedad es que el Barcelona ya habría conseguido el sí del futbolista. Según informa 'El Chiringuito' de Mediaset, los contactos entre el club azulgrana y el entorno del argentino han avanzado hasta alcanzar un principio de acuerdo con el jugador en cuanto a sus condiciones personales.

En esas conversaciones participaron Deco, Bojan y Alejandro Camaño, representante de Lautaro. El entendimiento con el delantero supone un paso importante para el Barça, aunque todavía queda el más complicado: convencer al Inter.

La predisposición del jugador existe y, si el conjunto azulgrana consigue llegar a un acuerdo con el club italiano, Lautaro estaría dispuesto a dar el salto al Camp Nou.

El Inter declara intransferible a su capitán

El problema es que el Inter no está dispuesto a facilitar la operación. La entidad italiana considera a Lautaro un futbolista absolutamente fundamental y, según las informaciones procedentes de Italia, se le ha declarado intransferible.

El argentino es el capitán, una de las grandes estrellas del equipo y uno de los futbolistas sobre los que se sostiene el proyecto deportivo del conjunto 'nerazzurro'. La Gazzetta dello Sport es incluso más explícita en su información asegurando que el Inter no contempla su salida y no tiene intención de abrir ni tan siquiera negociaciones.

En cualquier caso, el club italiano aún no ha recibido una propuesta formal del Barça. La primera oferta está siendo preparada por la entidad azulgrana y será el siguiente movimiento de una operación que se presenta muy complicada.

Una primera oferta inferior a 100 millones

El Barcelona pretende comprobar hasta dónde puede llegar la resistencia del Inter. La primera propuesta azulgrana no alcanzaría los 100 millones de euros ya que en el Camp Nou consideran que existe margen para intentar cerrar la operación por una cantidad inferior.

La estrategia pasa por aprovechar la buena predisposición del futbolista para intentar que el Inter se abra a negociar. El valor de mercado del internacional argentino se sitúa en los 85 millones de euros y su contrato como interista se alarga todavía hasta junio de 2029. Es por ello que la entidad italiana tiene argumentos de peso para mantener su posición firme de no vender. La operación se presenta muy complicada y lo más probable es que Lautaro continúe en Milán.

Gyökeres y Tresoldi, otras alternativas

El movimiento del Barça se produce después de semanas de bloqueo con Julián Álvarez. El delantero del Atlético sigue siendo el 'plan A' de la dirección deportiva, pero la negativa del club rojiblanco a negociar con el Barcelona ha obligado a activar una alternativa de máximo nivel. Lautaro es ahora el elegido. Deco ya llevaba tiempo trabajando en esta posibilidad mientras aumentaban las dificultades para sacar a Julián del Metropolitano.

El argentino, además, reúne varias condiciones que convencen a Flick. Tiene experiencia al máximo nivel, capacidad goleadora, movilidad y conoce perfectamente el fútbol europeo. A sus 28 años, sería una apuesta inmediata para asumir el peso ofensivo que ha dejado la salida de Lewandowski.

Ahora bien, el Barça tampoco quiere quedarse sin margen de maniobra. Lautaro es ahora mismo la prioridad si Julián resulta definitivamente imposible, pero existen otras alternativas encima de la mesa. Viktor Gyökeres, Nicolò Tresoldi, Luis Suárez, Georges Mikautadze y Ayoze Pérez aparecen como opciones que podrían activarse si la negociación con el Inter no prospera.