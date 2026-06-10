El Barça toma una decisión definitiva con la opción de compra de Marcus Rashford

La dirección deportiva azulgrana decide no pagar la cláusula de 30 millones de euros y deja escapar al futbolista, que en principio tendrá que volver al Manchester United tras el Mundial; no se descarta una futura solución en forma de una nueva cesión, pero por el momento dice adiós al inglés

Se acabó la historia de Marcus Rashford en el FC Barcelona. El club azulgrana ha tomado la decisión definitiva de no ejecutar la opción de compra que tenía sobre el delantero inglés, fijada en 30 millones de euros, pese a que su cesión procedente del Manchester United ha dejado un rendimiento muy por encima de lo esperado. El atacante regresa así a Old Trafford después de una temporada en la que, paradójicamente, ha sido uno de los grandes argumentos ofensivos del equipo.

La operación estaba diseñada como una oportunidad de mercado con margen de evaluación, pero el Barça ha optado finalmente por no dar continuidad a la operación. La llegada de Anthony Gordon, junto a la presencia consolidada de Raphinha, ha terminado por cerrar la puerta a la continuidad del internacional inglés. Un exceso de efectivos en el mismo perfil ofensivo ha sido uno de los factores determinantes en la decisión final.

Una decisión que sorprende en el vestuario

La resolución de la dirección deportiva no ha sido recibida con unanimidad dentro del entorno azulgrana. El rendimiento de Rashford durante la temporada ha sido más que notable, con registros muy positivos tanto en goles como en asistencias y una incidencia directa en muchos de los partidos importantes del curso.

De hecho, dentro del club hay voces que consideran que su salida supone un paso atrás. Su impacto en el juego, especialmente en el tramo medio y final de la temporada, había consolidado su figura como una pieza vital del equipo de Hansi Flick en partidos de máxima exigencia. El Barça no descarta otras soluciones en forma de cesión, pero de momento deja escapar al futbolista.

El efecto Gordon y el overbooking ofensivo

Uno de los factores que ha terminado de inclinar la balanza ha sido la incorporación de Anthony Gordon. El atacante británico llegó en una operación de gran envergadura económica y encaja en el mismo ecosistema ofensivo que Rashford, lo que ha generado un claro solapamiento de roles.

A ello se suma la presencia de Raphinha como titular en banda, lo que deja sin espacio natural al ya ex jugador del Manchester United. La planificación de la plantilla ha priorizado equilibrio estructural frente a continuidad individual, aunque el debate interno sobre la decisión no ha estado exento de matices.

Rendimiento alto, decisión fría

Desde el punto de vista estrictamente deportivo, la cesión de Rashford ha sido uno de los préstamos más productivos de la historia del FC Barcelona. El atacante ha respondido con números sólidos puesto que ha disputado un total de 32 partidos en los que ha marcado ocho goles y ha repartido nueve asistencias. Su continuidad y su capacidad para decidir partidos han sido importantes pese a algunos altibajos puntuales durante la temporada.

Sin embargo, la dirección deportiva ha acabado imponiendo una lectura más global del proyecto. La edad del futbolista, el coste de la operación y la nueva configuración ofensiva han pesado más que su rendimiento inmediato. Una decisión en la que el criterio del entrenador Hansi Flick ha sido determinante.

Un salario equilibrado… pero sin continuidad

En el apartado económico, la operación no suponía un desequilibrio excesivo para el club. Rashford había aceptado una rebaja importante de su salario, cercana al 40%, y su amortización anual se situaba en torno a los 10 millones de euros. Una cifra razonable dentro del contexto del Barça.

Sin embargo, la llegada de Gordon, con una amortización superior, ha terminado de inclinar la balanza hacia una reestructuración del gasto ofensivo. El resultado final ha sido un equilibrio teórico entre costes, pero sin espacio deportivo para ambos futbolistas.

El Barça intentó rebajar el precio de la opción de compra a la mitad (15 millones de euros), pero se encontró con una oposición frontal por parte de la entidad 'red devil', sorprendida por este nuevo intento de regateo cuando la operación firmada el pasado verano ya era muy beneficiosa y jugosa para el club barcelonista.

No en vano, su valor de mercado llegó a superar los 80 millones de euros en 2023 y en estos momentos se sitúa en unos 40 'kilos'. Que el Barça se lo pudiese llevar por 30 millones de euros ya resultaba una 'ganga' en términos económicos después de una temporada de franca revalorización, por lo que la decisión ha resultado ciertamente controvertida.

Una cesión muy productiva… y una decisión discutida

El rendimiento del inglés durante su etapa en Barcelona ha generado incluso cierta sensación de oportunidad perdida. Su impacto en la rotación ofensiva y su capacidad para adaptarse a diferentes roles habían convencido a buena parte del cuerpo técnico en distintos tramos del curso.

Por ello, dentro del entorno azulgrana ya se interpreta esta decisión como la primera gran apuesta discutida de la nueva dirección deportiva. No tanto por el coste de la operación, sino por renunciar a un jugador que había respondido con creces en un contexto de exigencia máxima.

Futuro abierto y mercado atento

La salida de Rashford vuelve a activar el mercado en torno al delantero inglés. Clubes de primer nivel europeo ya han mostrado interés en su situación contractual, conscientes de que el Manchester United deberá volver a buscarle salida.

El Bayern de Munich y el Aston Villa están posicionándose para hacerse con la propiedad del jugador. Los alemanes estarían dispuestos a pagar 34,5 millones de euros por su compra, según informa The Mirror.