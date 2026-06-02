El United, exasperado ante la indecisión del Barça con Marcus Rashford

El FC Barcelona pretende renegociar las condiciones y rebajar el coste del traspaso a la mitad de lo inicialmente pactado en el acuerdo de cesión cerrado el pasado verano (30 millones de euros); el internacional inglés presiona para seguir en el Camp Nou, pero la discrepancia económica resulta casi insalvable

El futuro de Marcus Rashford vuelve a complicarse para el FC Barcelona. Lo que hace apenas unas semanas parecía una operación relativamente encarrilada para su continuidad en el Camp Nou ahora se ha convertido en un pulso cada vez más tenso entre el club azulgrana y el Manchester United.

La entidad 'red devil' ha comenzado a perder la paciencia y ya estudia seriamente la posibilidad de cerrar la puerta al Barça para buscar otro comprador. El jugador se ha revalorizado esta temporada y pujantes no faltan.

Aunque la voluntad del futbolista sigue siendo continuar a las órdenes de Hansi Flick tras una temporada más que notable en el Camp Nou, la situación ha dado un giro importante en los últimos días y las diferencias económicas entre ambas entidades amenazan con hacer saltar por los aires una operación que parecía lógica para todas las partes.

El Barça quiere rebajar el precio

La discrepancia está en el coste de la operación. El Barcelona dispone de una opción de compra pactada con el United por una cantidad ligeramente superior a los 30 millones de euros, una cifra completamente acordada cuando se cerró la cesión del internacional inglés el pasado verano.

Sin embargo, la situación financiera del club catalán ha llevado a la dirección deportiva a intentar renegociar las condiciones. La intención del Barça pasa por rebajar prácticamente a la mitad el coste del traspaso y cerrar la operación en torno a los 15 millones de euros. Evidentemente, esta contrapropuesta no ha sentado nada bien en Old Trafford.

El United no negocia descuentos

Desde Inglaterra aseguran que el Manchester United considera innegociable el precio pactado y entiende que ya realizó un importante esfuerzo al facilitar la cesión del futbolista el pasado verano con unas condiciones de traspaso muy ventajosas por un futbolista de la talla del internacional inglés.

Rashford presiona para quedarse en el Camp Nou

A pesar de las dificultades, Marcus Rashford continúa teniendo clara su postura y considera que el sistema de Hansi Flick ha sido clave para reencontrarse con su mejor versión. Los números respaldan esa sensación. Ha firmado 14 goles y 14 asistencias en 49 encuentros oficiales en su primer curso como azulgrana, convirtiéndose en una pieza crucial en de la rotación ofensiva azulgrana.

Por ello, su prioridad sigue siendo permanecer en la Ciudad Condal, incluso rebajándose el salario, y evitar un detestado regreso a Manchester, donde su futuro estaba ya agotado antes de salir cedido.

El United necesita vender... y rápido

La urgencia del Manchester United también juega un papel importante en esta historia. En Old Trafford quieren resolver el futuro de Rashford antes del Mundial de 2026 para disponer de margen económico suficiente con el que acometer nuevas incorporaciones. La dirección deportiva 'red devil' entiende que mantener bloqueada la operación puede perjudicar seriamente su planificación deportiva.

De hecho, diversos medios británicos aseguran que la cúpula del club está "exasperada" por la postura negociadora del Barcelona y considera que las conversaciones están entrando en un punto peligroso.

La llegada del Mundial tampoco ayuda. Rashford ya se encuentra concentrado con Inglaterra y el United teme que la situación se prolongue durante buena parte del verano.

Gordon retrasa el acuerdo

Otro factor que complica la continuidad del delantero es el fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona. La inversión realizada por el club azulgrana, cercana a los 70 millones de euros, modifica notablemente la planificación ofensiva del equipo, sobre todo a la hora de realizar inversiones ya que la prioridad pasa por reforzar la punta del ataque con la salida de Robert Lewandowski.

Aunque Rashford sigue siendo un futbolista muy valorado por Flick, la llegada del extremo inglés reduce la necesidad inmediata de cerrar la operación a cualquier precio. Esa circunstancia ha reforzado la postura negociadora del Barça, pero también ha provocado un evidente malestar en Mánchester.

La Premier espera su oportunidad

Mientras Barça y United mantienen el pulso, varios clubes siguen atentos a los acontecimientos. Arsenal, Chelsea, Newcastle, Tottenham y Aston Villa han sido relacionados con el internacional inglés en las últimas semanas.

La sensación es que el tiempo juega en contra del Barcelona. Rashford quiere seguir, Flick estaría encantado de contar con él y el club azulgrana considera que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, en Old Trafford cada vez muestran menos predisposición a negociar. El Manchester United quiere cerrar el asunto cuanto antes y empieza a estudiar otras alternativas.