Segundo fichaje para un Barça de vértigo: Flick da luz verde a Bernardo Silva y apunta una salida

El técnico alemán ha dado su aprobación al fichaje del internacional portugués, que llegaría libre procedente del Manchester City para firmar un contrato por dos temporadas; ambas partes quieren cerrar la operación antes del arranque del Mundial

El FC Barcelona parece tener cierta prisa con algunos movimientos relacionados con su planificación. El objetivo es arrancar el Mundial con gran parte de los deberes hechos puesto que muchas operaciones están madurándose con verdadera premura.

Así, tras cerrar y presentar a Anthony Gordon con la temporada 2025/2026 recién concluida, el club azulgrana trabaja ahora en una operación que hace apenas unas semanas parecía improbable: el fichaje de Bernardo Silva.

El portugués está apalabrado desde hace días con la entidad catalana y únicamente faltaba un detalle fundamental para acelerar definitivamente la operación que era el visto bueno de Hansi Flick. Esa aprobación ya se ha producido.

Desde el entorno del futbolista aseguran que el técnico alemán ha terminado por aceptar la incorporación del internacional luso. En el Barça están convencidos de que su aportación puede ser crucial ya que es un futbolista con calidad, experiencia y versatilidad contrastada.

La situación ha dado un giro importante respecto a las primeras conversaciones. Cuando Jorge Mendes ofreció al futbolista al Barça, la dirección deportiva no terminó de verlo claro por un problema eminentemente estructural puesto que el centro del campo es la zona donde más efectivos acumula actualmente Flick. Sin embargo, con el paso de las semanas, tanto Joan Laporta como Deco han terminado considerando que se trata de una oportunidad de mercado demasiado atractiva como para dejarla escapar. Su llegada no se pone ahora en cuestión pese a la saturación que existe en el centro del campo azulgrana.

Flick ya le ha encontrado sitio

La gran novedad es que el entrenador alemán también ha terminado por convencerse. Flick entiende que Bernardo Silva puede aportar soluciones que no encuentra en su plantilla actual. No sólo puede actuar como interior y alternarse con Pedri en una temporada que volverá a ser especialmente exigente sino que también tiene capacidad para desenvolverse como mediapunta e incluso partir desde los costados.

Precisamente, esa polivalencia es una de las claves que han terminado inclinando la balanza. Aunque reforzar la medular no figuraba entre las prioridades del club para este mercado, el cuerpo técnico considera que Bernardo ofrece algo distinto al resto de futbolistas de la plantilla.

A sus 31 años, Silva mantiene intacta gran parte de la calidad que le convirtió en uno de los jugadores más importantes del Manchester City de Pep Guardiola. Esta temporada ha participado en 53 encuentros oficiales, registrando tres goles y cinco asistencias.

Además, llegaría con la carta de libertad bajo el brazo y dispuesto a ajustar sus pretensiones económicas para encajar dentro de los límites salariales del club.

Bernardo Silva espera al Barça

El internacional portugués mantiene su apuesta por vestir de azulgrana pese a que dispone de otras ofertas importantes sobre la mesa. Entre ellas, figura el interés del Atlético de Madrid, además de diferentes propuestas procedentes de otros potentes campeonatos europeos. Sin embargo, el futbolista sigue priorizando la posibilidad de aterrizar en el Camp Nou.

El centrocampista luso firmaría un contrato por dos temporadas, tal y como tiene apalabrado desde hace tiempo. El jugador espera que la operación pueda quedar cerrada incluso antes del inicio del Mundial.

Casadó, el principal damnificado, muy candidato a salir

La aprobación de Flick no elimina el principal obstáculo que sigue existiendo en la operación y no es otra que la obligación de hacer espacio. El técnico alemán es plenamente consciente de que la plantilla necesita aligerar efectivos antes de seguir incorporando jugadores. Actualmente dispone de Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Eric García y Marc Casadó para ocupar posiciones en la zona ancha.

Por ese motivo, la salida de algún centrocampista se considera prácticamente imprescindible. En ese contexto, el nombre que aparece con más fuerza es el de Marc Casadó. El canterano azulgrana ha sido uno de los jugadores con menos protagonismo durante la temporada 2025/2026 y todo apunta a que su situación no cambiaría sustancialmente el próximo curso. El otro candidato sería Roony Bardghji, aunque todas las miradas se centran ahora en Casadó.

El futbolista, curiosamente también representado por Jorge Mendes, ya maneja diferentes propuestas tanto de clubes europeos como de mercados emergentes. En el Barça consideran que es el jugador con más opciones de abandonar la disciplina azulgrana durante las próximas semanas.

Su salida podría convertirse en el movimiento que desbloquee una de las operaciones más inesperadas del verano y permitirá al Barcelona añadir una nueva estrella a un proyecto que amenaza con construir una de las plantillas más potentes de Europa.