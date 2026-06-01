Enrique Cerezo se harta de Julián Álvarez: "Será jugador del Atlético durante muchas temporadas"

El presidente colchonero comienza a evidenciar ciertos síntomas de hartazgo cuando le preguntan por el futuro del internacional argentino; el FC Barcelona ha lanzado una ofensiva de 100 millones de euros para intentar convencer a un club rojiblanco que se cierra en banda

El Atlético de Madrid empieza a mostrar síntomas evidentes de hartazgo con todo lo que rodea al futuro de Julián Álvarez. Después de varios días de rumores, informaciones cruzadas, supuestas ofertas y filtraciones procedentes de Barcelona, el club rojiblanco respondió primero con cierta ironía en redes sociales y ahora ha decidido pasar al ataque elevando el tono de su mensaje. Y lo ha hecho a través de la máxima autoridad, su presidente.

Enrique Cerezo aprovechó su presencia en un congreso que ICAD está celebrando en Madrid (Workshop Internacional, el Deporte en el contexto global) para lanzar una contundente declaración de intenciones respecto al delantero argentino, principal objeto de deseo del FC Barcelona para reforzar su ataque este verano. El mandamás colchonero no dejó margen a interpretaciones y cerró de golpe cualquier debate sobre una posible salida. "Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras", aseguró.

Una frase breve, pero cargada de relevancia y significado. Un aviso a navegantes pronunciado con clara intención estratégica. Sobre todo porque llega apenas unas horas después de que desde Barcelona se haya apuntado a la existencia de una propuesta formal de 100 millones de euros enviada al Atlético para intentar abrir negociaciones por el internacional argentino.

El Atlético se cierra en banda

La postura del club madrileño no sorprende. Históricamente, el Atlético siempre ha reaccionado de manera contundente cuando alguno de sus futbolistas ha entrado en el radar del Barcelona. Ya ocurrió en el pasado con distintos nombres importantes de la plantilla rojiblanca. Basta con recordar casos como los del Kun Agüero, Antoine Griezmann, Joao Félix o Arda Turán, jugadores que sonaron en su día para el Barça y que finalmente terminaron vistiendo la elástica azulgrana. La estrategia vuelve a repetirse ahora con Julián Álvarez. La entidad madrileña considera al argentino una pieza absolutamente estratégica dentro del proyecto de Diego Simeone y no contempla negociar su salida. Esto solo es el principio.

De hecho, la respuesta institucional llega precisamente cuando las informaciones sobre el interés azulgrana han alcanzado su punto más álgido. Desde Barcelona, se asegura que la oferta formal ha existido y que el interés es completamente real. Sin embargo, en el Atlético mantienen una posición inamovible y recuerdan que el delantero tiene contrato de larga duración hasta junio de 2030 y que sigue siendo uno de los pilares sobre los que se construye el futuro del equipo.

El futbolista, mientras tanto, permanece en el más absoluto silencio sin querer pronunciarse en favor de ninguna corriente, ni para proclamar su deseo de marcharse ni tampoco para confirmar su continuidad en el club. El problema para el Atlético es que sigue sin contestar a la oferta de renovación. El gran temor del club colchonero es que, según informó la Cadena COPE, le ha ofrecido subirle el sueldo de siete a diez millones de euros netos por curso sin tocarle la duración del contrato y, sin embargo, el delantero ha hecho oídos sordos a esta propuesta.

Cerezo mira al futuro

Más allá del caso Julián Álvarez, Enrique Cerezo también quiso trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a la planificación deportiva del próximo curso.

El mandatario rojiblanco aseguró que el club sigue trabajando en reforzar la plantilla y dejó claro que todavía queda mucho mercado por delante. "Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo. Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer", explicó.

El presidente también realizó una valoración positiva de la campaña recién finalizada y de la preparación del próximo proyecto. "Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes se irán diciendo", añadió.

El Barça no se rendirá fácilmente

La contundencia del Atlético llega precisamente cuando desde Barcelona se insiste en que la operación está más viva que nunca. Según diversas informaciones procedentes de la Ciudad Condal, el club azulgrana ya habría trasladado una primera oferta valorada en 100 millones de euros, un primer tanteo que no sería definitivo puesto que sigue considerando a la 'Araña' su gran objetivo para liderar su ataque durante los próximos años.

El interés no es nuevo. La dirección deportiva encabezada por Deco lleva tiempo siguiendo la evolución del campeón del mundo argentino y considera que encajaría perfectamente en el proyecto liderado por Hansi Flick. Sin embargo, una cosa es el deseo azulgrana y otra muy distinta la predisposición del Atlético a negociar.

En el Barça, no obstante, son conscientes de que se trata de una operación de puro desgaste y creen que el culebrón se alargará todo el verano y que su resolución se postergará, al menos, hasta después del Mundial.