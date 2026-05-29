El Atleti ataca al Barça: "Pero claro, a nosotros no se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros"

El conjunto madrileño ha realizado varios duros ataques al club azulgrana ante los últimos rumores sobre Julián Álvarez, simulando el anuncio de los fichajes de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, para acabar dando varios 'zascas' a la entidad culé y su entorno

No hay verano en el que el Barça no esté en el centro de la polémica. Si en las dos últimas ventanas estivales el factor común fue Nico Williams, en este lo está siendo Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid ha decidido cortar por lo sano tirando de ironía y bastante vacile tras los continuos rumores que hablan de una posible venta del delantero argentino al Barça.

El conjunto colchonero ha utilizado su perfil en la red social X para responder de forma irónica con tres supuestas ofertas al Barcelona ante su interés por fichar a Julián Álvarez.

Así, en la primera, el Atleti publicó una foto de Lamine Yamal con la camiseta del Atlético de Madrid, simulando su fichaje al estilo Fabrizio Romano, con las palabras 'Breaking' y 'Here we go', junto a un texto en tono jocoso de una oferta.

"¡Here we go! ('Aquí vamos'). Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'”, publicaba en primera instancia.

Minutos más tarde, aparecía un segundo tuit, en esta ocasión con el barcelonista Pedri, también simulando el anuncio de su fichaje. "¡Here we go! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo", añadía junto con una foto de Pedri vestido de rojiblanco.

En la última, fue Raphinha el protagonista. "¡Here we go! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith (dos jugadores cuyos nombres se inventó Enrique Cerezo, presidente del Atlético) sin opción de compra. Oferta irrechazable", señalaban.

Como es lógico en este mundo de las redes sociales, las interacciones no se hicieron esperar, pero finalmente el club rojiblanco escribió un último mensaje ya un tono mucho más serio en Instagram: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".

El Atleti denuncia una campaña de acoso

Igualmente, el Atlético aclaró toda esta 'performance' en X sacando de paso a relucir el caso Negreira. "No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", escribía.

"Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño", zanjó el club madrileño.

Julián Álvarez no se vende

El Atlético de Madrid ha querido además dejar claro que no ha recibido ninguna oferta del Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez, según apuntó la agencia EFE aludiendo a fuentes del club, que explicaron además que en el caso de llegar, no será valorada porque el atacante "no está en venta".

"Sólo es otra mentira más", apuntaron desde fuentes rojiblancas, sobre si ha llegado este viernes una oferta por parte del Barcelona a la entidad madrileña para el traspaso de Julián Álvarez, que tiene contrato hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Tras el fichaje de Anthony Gordon, el Barcelona ha fijado a la 'Araña' entre sus siguientes objetivos en el mercado para reforzar su plantilla y tenía previsto hacer una oferta al Atlético de Madrid para su incorporación para la próxima temporada, tras una reunión de Deco, director deportivo del Barça, y Fernando Hidalgo, agente del jugador, según publicaron varios medios.

Negada la recepción de tal oferta por el club madrileño, el Atlético tampoco tiene previsto valorarla en el caso de que llegue, porque el atacante no está en venta, según remarcaron las mismas fuentes.