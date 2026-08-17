Tras descartar su fichaje, el Barcelona piensa en él como alternativa a Ferran Torres

Gyokeres, delantero sueco del Arsenal, estaría en los planes del cuadro culé según ha apuntado el periodista José Álvarez del Chiringuito. El pasado verano sonó también el el Camp Nou pero Deco lo descartó. "No queremos reforzar esa posición", declaró el director deportivo

El Barcelona está teniendo unos días bastante ajetreados en lo que al mercado de fichajes se refiere. A falta de oficialidad, parece que Rodri Hernández recalará en el Spotify Camp Nou a cambio de unos 65 millones de euros que se embolsará el Manchester City. Además, días atrás, tanto Barcelona como PSG hicieron oficial el traspaso rumbo a París de Ferran Torres.

El delantero, héroe de España tras marcar el gol que le dio el segundo Mundial a la Selección española, empezó a sonar para abandonar la disciplina culé hasta que en el mes de agosto se terminó por confirmar su salida rumbo al cuadro dirigido por Luis Enrique. La salida de Ferran Torres escoció mucho en el Barcelona porque el jugador tardó más tiempo de lo esperado en lanzar un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Pero como se suele decir, a rey muerto, rey puesto y ahí el Barcelona ya busca el jugador que releve a Ferran Torres. Según José Álvarez del Chiringuito de Jugones, este sería el atacante sueco Gyokeres.

Gyokeres, un fichaje descartado antaño y bisto con buenos ojos ahora en el Barcelona

Gyokeres fue en el verano de 2025 uno de los delanteros más codiciados de Europa. En las filas del Sporting de Portugal marcó cerca de 100 goles en dos campañas en territorio luso y sumando buenos números también en Europa League y Champions League.

Con esas cifras, el Arsenal de Mikel Arteta puso sus miras en el delantero sueco nacido en 1998. El cuadro londinense terminó pagando más de 65 millones de euros por el delantero aunque su rendimiento no fue el esperado pero ni mucho menos pobre. En Inglaterra, Gyokeres marcó un total 21 tantos, 14 de ellos en la Premier League.

La situación actual de Gyokeres, delantero pretendido por el Barcelona

El periodista citado anteriormente ha apuntado que el Barcelona considera a Gyokeres como una alternativa en el ataque tras la salida de Ferran Torres rumbo al PSG y que en las próximas horas se tanteará su situación. Con un valor de mercado que ronda los 70 millones de euros, Gyokeres tiene contrato en el Arsenal hasta junio de 2030 y su salida de la entidad británica no sería una operación sencilla para el Barcelona. Pero si nos atenemos a los últimos movimientos del cuadro culé para terminar de cerrar la llegada de Rodri, a la dirección deportiva que comanda Deco parece que pocos futbolistas se le pueden resistir si de verdad quieren ir a por él.

Este interés apuntado por el medio citado es muy diferente a la postura que mostró el propio Deco en junio de 2025. Gyokeres en ese momento no había salido aún del Sporting de Portugal y su destino, aunque parecía cerca del Arsenal, no estaba decidido.

Deco fue cuestionado entonces sobre Gyokeres y el director deportivo del Barcelona, muy elegante, lo elogió al tiempo que lo descartó por no estar buscando en ese momento un futbolista para esa posición (Ferran Torres y Lewandowski aún eran culés). "No es el momento de hablar de mercado. Gyokeres es un gran delantero que hizo mucho esta temporada por el Sporting de Portugal, pero nosotros no queremos reforzar esa posición de delantero centro. Ahí ya tenemos a Lewandowski", declaró el dirigente portugués del Barcelona.

El 'karma' actúa contra Ferran Torres

Si Gyokeres parece estar en el radar del Barcelona, el recién traspasado Ferran Torres parece que no está teniendo fortuna en sus primeros días en el PSG. El delantero no entró en la convocatoria del cuadro de Luis Enrique para la disputa de la final de la Supercopa de Francia. Además, Ferran Torres no pudo celebrar el primer título de la temporada francesa en juego ya que los parisinos no pudieron ante el Lens.

El partido estuvo marcado por dos expulsiones, una en cada bando, y un Lens aguantando a todo un PSG durante 50 minutos con uno menos y con una renta mínima. Por lo tanto, Ferran Torres, que llega buscando la Champions League, ha visto como su nuevo equipo perdía el primer título de la temporada en juego.