Joao Cancelo se desvincula del Al-Hilal y volverá al Barça como agente libre

El portugués ya tiene vía libre para regresar al Camp Nou y está previsto que aterrice el próximo martes para formalizar su fichaje; se viene una semana de presentaciones en el club azulgrana con Rodri Hernández como plato fuerte

Joao Cancelo se ha desvinculado del Al-Hilal saudí y ya puede firmar su nuevo contrato con el FC Barcelona.Imago

El regreso de Joao Cancelo al Barça está prácticamente hecho. El lateral portugués ha conseguido resolver el principal obstáculo que había frenado durante todo el verano su vuelta al conjunto azulgrana: su situación contractual con el Al-Hilal.

Cancelo todavía tenía un año de contrato con el club saudí, que inicialmente había tasado su salida en unos diez millones de euros y posteriormente elevado hasta los 15 'kilos'. Sin embargo, las últimas horas han resultado decisivas y el internacional portugués ha logrado desvincularse definitivamente del Al-Hilal, por lo que queda libre para firmar con el Barça.

Esta operación facilita mucho el trabajo de Deco. El jugador está deseando volver al Barça y el director deportivo azulgrana llevaba semanas picando piedra par procurar el regreso de un futbolista que se convirtió en una de las prioridades de Hansi Flick después de su buen rendimiento en la segunda mitad de la pasada temporada.

Ahora ya no tendrá que negociar un traspaso con el club saudí. Cancelo llegará como agente libre, por lo que se ahorrará esos diez millones de euros que inicialmente reclamaba el Al-Hilal.

El Barça ya espera a Cancelo el martes

Los términos del acuerdo entre Cancelo y el FC Barcelona estaban pactados desde el pasado mes de junio. El único impedimento era conseguir que el futbolista quedara liberado de su contrato en Arabia Saudí.

Ese paso ya está dado y en el Barça esperan que Cancelo viaje a la Ciudad Condal a comienzos de la la semana entrante. La previsión es que el portugués llegue el martes para pasar el pertinente reconocimiento médico, completar la documentación y formalizar su nuevo contrato con la entidad azulgrana.

La intención del Barça es que firme por dos temporadas, hasta 2028, recuperando para la causa a un jugador que conoce perfectamente el club, el vestuario y las exigencias de Flick.

El técnico alemán fue uno de los grandes valedores de su continuidad. Cancelo ofreció un rendimiento especialmente alto desde enero y su polivalencia le convirtió en una pieza muy útil para el entrenador. Puede actuar en ambos laterales y aporta además profundidad, capacidad para superar líneas y experiencia en partidos de máxima exigencia.

Una semana con Rodri y Cancelo como protagonistas

La llegada de Cancelo se produce, además, en un momento especialmente importante para el mercado azulgrana. El Barça acaba de cerrar también el acuerdo con el Manchester City por Rodri Hernández y todo apunta a que los próximos días estarán marcados por las presentaciones de dos futbolistas de enorme peso.

Si no se producen contratiempos, lo más probable es que ambos sean presentados en el Camp Nou con motivo del Trofeo Joan Gamper junto a los otros fichajes del verano: Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

La planificación del Barça entra así en una fase decisiva. Con Rodri y Cancelo encaminados, Deco todavía tiene una última gran misión sobre la mesa: Julián Álvarez.

Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo

El delantero centro del Atlético de Madrid continúa siendo la gran asignatura pendiente. Julián Álvarez permanece en el radar azulgrana, aunque la posición del club colchonero complica seriamente la operación.

El conjunto rojiblanco no tiene intención de facilitar la salida del argentino y, ante esas dificultades, Deco ya trabaja en diferentes alternativas para reforzar el ataque de Hansi Flick. El tiempo juega en contra del Barça, ya que quedan apenas dos semanas para que cierre el mercado.