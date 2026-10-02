Las dudas con el físico de Rodri: "Había un pequeñito en el infantil que era diferencial, pero era bajito"

Santi Denia, actual seleccionador de la República Checa, recuerda cómo descubrió al hoy jugador del FC Barcelona en su etapa en la cantera del Atlético de Madrid y posteriormente en la selección española sub 16

España buscará este sábado prolongar su gran arranque en la Nations League ante la República Checa (en el Carlos Tartiere de Oviedo a las 20:45 horas), en una cita sin duda especial para Santi Denia. No en vano, el actual seleccionador checo tendrá la oportunidad de reencontrarse con muchos jugadores a los que dirigió en su larga etapa como técnico en los escalafones inferiores de la 'Roja'.

Durante 14 años (de 2010 a 2024), el albaceteño dirigió a diferentes combinados nacionales y conquistó un Europeo sub 17 y otro sub 19, además de lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Pero ya antes de ese periplo, cuando trabajaba en la cantera del Atlético de Madrid, se fijó en el talento de Rodri Hernández, a la postre Balón de Oro, desvelando que por aquella época había dudas sobre el futuro del hoy jugador del FC Barcelona debido a su físico.

El papel clave de Amorrortu: "Mira los padres"

"Había un pequeñito en el infantil, porque era pequeñito, que pensaba todo antes que los demás", desveló Santi Denia en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, quien explicó el curioso modo en el que le tranquilizó José María Amorrortu, coordinador de la cantera colchonera por entonces. "Este jugador es diferencial, pero es pequeñito", le dijo, a lo que el vasco respondió: "Mira los padres. Yo creo que hay que esperarlo", señalando la importante altura de los progenitores del centrocampista.

Posteriormente, ya como seleccionador sub 16, el entrenador manchego hizo debutar a Rodri ante Suiza, aunque todavía no presentaba el imponente físico de hoy día, con 190 centímetros de altura. "Aún no había pegado el estirón. Era un pequeñito y tal, pero era el mejor, entendía todo", recordó.

Sentenciado en el Atlético de Madrid: "No puede jugar de pivote, es demasiado bajito"

Ese menudo físico fue el que hizo que abandonase el Atlético de Madrid tras destacar en sus filas desde alevines hasta cadetes. Ya siendo juvenil, en la temporada 12-13, su esperado crecimiento físico seguía sin llegar y pasó de ser un fijo en el centro del campo a ser utilizado como segundo punta por Armando de la Morena. Y llego la sentencia definitiva por parte de Julián Muñoz y Carlos Aguilera, que suplieron a Amorrortu en la dirección del fútbol base: "No puede jugar de pivote, es demasiado bajito".

Fue por ello por lo que Rodri abandonó la cantera rojiblanca para firmar por el Villarreal. Allí creció a todos los niveles y alcanzó la elite con el primer equipo amarillo, que luego lo traspasó por 20 millones de euros al Atlético. Solo un año después puso rumbo al Manchester City por 70 millones y ha sido este verano cuando ha regresado a LaLiga, con 30 años, tras siete campañas en Inglaterra y consolidado como uno de los futbolistas españoles más importantes de los últimos tiempos. Sin duda, Santi Denia tuvo buen ojo, pese a sus dudas.