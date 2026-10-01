F1 GP de Bahréin 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1

La F1 vuelve a la acción con la disputa del Gran Premio de Bahréin que no se disputará en el habitual circuito de Sakhir ya que la inestabilidad política en el Golfo Pérsico ha provocado que el evento se celebre en Sepang (Malasia) pero manteniendo su nomenclatura original

Los motores de la Fórmula 1 vuelve a rugir este mismo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Bahréin el cual no se celebrará en el país árabe sino que lo hará en Malasia, concretamente en el circuito de Sepang, debido a que la inestabilidad política en el Golfo Pérsico no permite disputar eventos deportivos en la zona. Esto ha hecho que la categoría reina del automovilismo adelante su traslado al lejano oriente ya que en las siguientes semanas también parar a Singapur para correr otro Gran Premio.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, la Fórmula 1 se reencuentra con el circuito de Sepang en donde se corrió por última vez en el año 2017 en una carrera que ganó Max Verstappen. Se trata de uno de los circuitos más queridos por los pilotos y en el que se han visto grandes carreras en el pasado. Icónicas son su primer sector muy revirado y las dos largas rectas en su tramo final que permiten ver multitud de adelantamientos. Esta por ver cómo se adaptan los nuevos coches de la actual Fórmula 1 a un circuito que siempre ha dado mucho espectáculo.

Respecto a los españoles, no se espera que Fernando Alonso pueda hacer mucho con su Aston Martin el cual está muy limitado por la falta de potencia de su motor Honda. De hecho, Lance Stroll, su compañero de equipo, ha confirmado en las últimas horas que con el propulsor de la marca japonesa, Aston Martin tiene un déficit de 2 segundos respecto a sus rivales. Tampoco hay demasiadas expectativas para Carlos Sainz con su Williams el cual tendrá que seguir la misma táctica que en Azerbaiyán: esperar que haya abandonos y errores y aprovechar para luchar por meterse en las posiciones de puntos.

A priori, la victoria tiene que estar entre los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen. Habrá que estar atento a Isack Hadjar quien en Azerbaiyán demostró ser muy rápido con el otro Red Bull, llegando por momentos a apretar al neerlandés.

Debido a la diferencia horaria, quien quiera ver la carrera de Fórmula 1 tendrá que madrugar, ya que la fecha de inicio está fijada para este próximo domingo 4 de octubre a partir de las 9:00 horas de España.

- Canal en el que se va a ver por TV el GP de Bahréin de Fórmula 1 en el circuito de Sepang (Malasia)

Todo el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Sepang (Malasia) se van a poder disfrutar en DAZN, la cual tiene los derechos en exclusiva de la categoría reina del automovilismo en territorio español.

- Horarios del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1:

Viernes 2 de octubre

06:30 horas: Entrenamientos libres 1

10:00 horas: Entrenamientos libres 2

Sábado 3 de octubre

06:30 horas: Entrenamientos libres 3

10:00 horas: Clasificación

Domingo 4 de octubre

09:00 horas: Carrera