Carlos Sainz, 32 años, y el momento que cambió su vida para siempre: "Cuando era pequeño sentía mucha presión, mi apellido llegó a ser más un peso que una ventaja para mí"

El piloto madrileño ha confesado el estado de madurez por el que atraviesa en la Fórmula 1 gracias al mayor golpe que recibió profesionalmente en su vida

Hay cosas en la vida que cuesta comprenderlas y otras que jamás se entenderán. Porque por muy bien que lo hagas e intentes ser el mejor profesional en lo tuyo, el golpe ya está preparado para ti. Somos auténticos números en la calle, sea en el trabajo que sea. Y tu cabeza en el cargo depende de una calculadora que teclea una persona a la que no le importa nada todo lo anteriormente trabajado y, menos aún, el sentimiento tuyo con la empresa.

Pues a Carlos Sainz le ocurrió algo similar cuando le dieron la noticia más desagradable de su vida laboral como piloto de Fórmula 1. El madrileño se ha confesado en Motorsport.com y ha contado el momento tan dulce que vive ahora desde la madurez gracias a ese golpe que recibió cuando menos lo esperaba.

Actualmente, está viviendo una de sus peores temporadas en cuanto a resultados se refiere en Williams. Porque para este curso tenían las expectativas muy altas después de un primer curso donde todo salió como estaba planeado. Hubo un momento de aprendizaje y, posteriormente, acabó demostrando lo gran piloto que es. Y este año, por más que lo intenta, el monoplaza no le responde.

Sin embargo y pese a tener la posibilidad de salir a final de curso, ha decidido confiar en el proyecto y quedarse en un sitio donde sí se siente valorado, algo que no le ocurrió en Ferrari.

Cuestionado por su momento más duro en la F1, el madrileño lo tiene claro: "Sin duda, los meses posteriores a la noticia de que iba a dejar Ferrari. Sinceramente, pensaba que me quedaría allí mucho tiempo. Veníamos de cuatro años estupendos, en los que creo que Charles Leclerc y yo habíamos hecho un buen trabajo juntos y el equipo iba por buen camino. Nunca me habría esperado dejar Ferrari, pero esa situación se produjo y necesité dos o tres meses para recuperarme un poco, entender cómo continuar mi carrera y cuál sería el siguiente objetivo. Fueron meses difíciles, pero creo que, precisamente gracias a esa dificultad, probablemente alcancé el mejor nivel de mi carrera. Gané en Australia, subí al podio y creo que hice una muy buena temporada 2024".

Ahora, a sus 32 años, vive un momento de madurez plena: "Es un momento especial porque, en cuanto a mi rendimiento personal, siento que estoy haciendo un buen año. Creo que estoy cerca del punto álgido de mi carrera. Siento que estoy pilotando bastante bien este año, pero al mismo tiempo ha sido una temporada muy frustrante, con muchos problemas en el coche que no nos han permitido conseguir buenos resultados. Siento que, en cierto sentido, está siendo un año un poco perdido en mi carrera, porque no estamos logrando alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado. Espero que simplemente sea un año extraño y que, a partir de la próxima temporada, consigamos situarnos en una mejor posición".

Sobre lo que está aportando a Williams desde su llegada, Sainz es sincero: "En primer lugar, he aportado mi experiencia y mi velocidad como piloto. Después de doce años en la Fórmula 1, creo que más o menos todo el mundo conoce mis puntos fuertes. Pero, sobre todo, creo que he aportado experiencia y una forma determinada de trabajar, intentando ayudar a este equipo a mejorar. He tenido la oportunidad de conocer equipos de primer nivel como Ferrari y, por eso, puedo dar a Williams referencias sobre dónde se encuentra hoy en día un equipo puntero y qué se necesita para alcanzar ese nivel. Lo positivo es que también contamos con James Vowles, que viene de Mercedes, y con AlexAlbon, que ha vivido el ambiente de Red Bull. Hay tres o cuatro figuras importantes dentro del equipo que saben cómo funciona una escudería puntera. Estamos intentando llevar a Williams de nuevo a ese nivel en el futuro".

Y cuando muchos pensaban en que buscaría un nuevo proyecto para ser campeón de nuevo, cogió el bolígrafo y firmó su renovación. Y explica así de sencillo los motivos: "Hay dos razones principales. La primera es que confío en el proyecto, en las personas y en la visión que en el equipo a medio y largo plazo. La segunda razón es que me he sentido como en casa desde el primer momento en que llegué. En Williams me he sentido muy escuchado y, para mí, como piloto, eso es clave. Quiero sentir que, cuando hablo, la gente me escucha y que ciertas cosas pueden ir en la dirección que sugiero. Aquí, hasta ahora, ha sido así. Algunos de mis mejores años los pasé en McLaren y también algunos en Ferrari. En McLaren, por ejemplo, me sentía de forma muy similar a como me siento hoy en Williams. Y creo que un piloto consigue dar lo mejor de sí mismo precisamente cuando se encuentra en un entorno así".

Si tuviera que elegir el momento más dulce de su carrera, le cuesta elegir: "Tengo muchísimos buenos recuerdos de los años en McLaren. Me lo pasé muy bien pilotando para ese equipo y consiguiendo mis primeros podios. Luego vinieron las victorias con Ferrari: es imposible describir lo que siente un piloto cuando gana las primeras carreras. Y creo que la forma en que llegaron esas cuatro victorias las hace a todas especiales. Después vino el podio con Williams. Me arriesgué al elegir este equipo y quizá alguien pensó que estaba loco. Luego logramos tres podios al final de la temporada y todo parecía ir por buen camino. Precisamente por eso este año es difícil de entender: ha sido realmente una temporada muy complicada".

Por último, ha reconocido que el apellido suyo fue una carga durante una época de su vida: "Sí, sin duda en mis primeros años en el karting. En aquella época sentía que el peso de mi apellido era mayor que las ventajas que podía darme. Cuando era pequeño sentía mucho esa presión. Lo veía y percibía que no me trataban igual precisamente por ser hijo de quien era. Hubo algunas situaciones muy complicadas que no quiero contar ahora, pero entre los 11 y los 14 años, en el karting, pasé por momentos muy duros. Quizá algún día los cuente en una biografía. Sin duda sentía la presión y vi a algunas personas comportarse mal con un chico de 12 o 13 años. Es algo que no me gustó".