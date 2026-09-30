Fernando Alonso: "Soy mejor que ese tipo y que ese otro. Seguiré pensando así. ¿Cómo me iba a sentir en el salón, viendo la tele, pensando que puedo hacerlo mejor que ellos?"

El piloto asturiano justifica su renovación con Aston Martin: "Siento que, si tengo un coche rápido, será muy difícil batirme"

Viendo los últimos desencuentros aparentes, la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin podría ser una sorpresa. Si hace unas semanas, en el parón, parecían condenados a entenderse, los malos resultados desde el Gran Premio de los Países Bajos habían creado de nuevo dudas.

Alonso dejó claro en agosto que todo estaba pendiente de una charla con Lawrence Stroll y Adrian Newey y de su paso por la fábrica. Sobre el equipo y lo que el ingeniero británico estaba construyendo no tenia dudas, pero sí que las había con el lento progreso de Honda, que fue más que evidente en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán, cuando hasta monoplazas de F2 iban más rápido que los Aston Martin en la gran recta principal.

Sin embargo, incluso con Honda ha tenido buenas palabras Alonso tras confirmar su continuidad. El piloto asturiano asegura tener fe en la progresión de los japoneses y avisa que muy pronto sorprenderán a todos con sus resultados. Aunque para ellos, según avisa, no será tal sorpresa porque cree que tienen la estructura perfecta para poder pelear por lo máximo.

Fernando Alonso, tras hacerse oficial su renovación, ha hablado de los motivos que le han llevado a continuar en el gran circo con 45 años. Y, tal vez el principal, es que cree que es mejor que la mayoría. Y no se lo calla.

"Si no creyera que aún puedo ganar un título, no renovaría", sentencia el asturiano. Alonso deja claro en BBC que, tarde o temprano, llegará el premio. "Nos estamos preparando para el momento de la verdad y eso volverá a ser una sorpresa para todos", confirma.

Alonso se ve mejor que la mayoría

El piloto español es especialmente contundente a la hora de dar los motivos por los que sigue. "Cuando pienso en retirarme, asumir un rol diferente en el equipo, dejar de conducir el coche o lo que sea, siento que no debería ser así porque todavía me siento tan rápido como cualquiera. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Cuando me subo al coche en los entrenamientos libres, veo a algunos pilotos frenar tarde en una curva, bloquear las ruedas delanteras aquí o allá, cometer errores. Y yo siento que estoy bien. O, soy más rápido que ellos", afirma en el canal público británico.

"En este momento, siento que no era el momento porque soy mejor que ese tipo. Soy mejor que ese otro tipo. Seguiré pensando así. Y no puedo dejar de competir si sigo pensando así ¿Cómo me iba a sentir en el salón, viendo la tele, pensando que puedo hacerlo mejor -que estos pilotos-? Esa será mi sensación ahora mismo. Cuando eso cambie, si veo que he perdido habilidades, que he perdido velocidad, que he perdido reflejos o que he perdido algo, entonces estaré encantado de ver la carrera desde mi salón", añade un Alonso que, con eso, refuerza su idea de seguir: "Así que, cuando me cambio y vuelvo a casa, aunque sea después de ser el 18º, en cierto modo siento cierta satisfacción y orgullo por dentro, aunque no debería ser así porque no somos competitivos", reconoce.

Fernando Alonso se ratifica en esta idea en El Larguero, aunque no es tan contundente como en los medios británicos. "La Fórmula 1 me sigue llamando, me sigue dando ese cosquilleo y aún tengo la competición en las venas. No siento que haya llegado el momento aún", reconoce el ovetense sobre otro motivo añadido para seguir en Aston Martin y en la Fórmula 1.

Respeto para Verstappen, Norris...

Incluso pone nombres propios. "Quizás con coches iguales, Verstappen sería el más rápido, o al que más respeto le tendría. Pero hay pilotos fantásticos, Lando (Norris) está haciendo un gran año, Antonelli se ha adaptado a estas reglas como nadie. Creo que en el conjunto del fin de semana, condiciones de lluvia, las salidas, la presión... Ahí la experiencia es un grado y en coches iguales, siento que es difícil ganarme. Ya sea por velocidad pura o por pillería", añade.

"Me siento rápido y me siento bien. Estoy con ganas de seguir, de competir. Cuando me pongo el casco, sé que hay gente con 20 años en la parrilla, pero esto no es atletismo. Aquí tu resistencia no es determinante. E incluso, con las ganas que tengo y la adrenalina que siento... Si el año que viene llego a ver los grandes premios desde casa, habría sentido que tenía que estar aquí, que habría hecho las cosas diferentes que ese piloto. Siempre que tengas esa sensación, la opción natural es seguir compitiendo, porque no vería una carrera tranquilo, sino como piloto, muy piloto aún", sentencia.

A sus 45 años, Alonso tira de números, también, para justificar que no es inferior a los jóvenes que están apareciendo. "El año pasado, en los tiempos de reacción de las salidas, fui el más rápido. Quiero decir, que tengo ese fuego por dentro y cuando veo el semáforo verde, sé que soy más rápido que algunos chavales. Es algo que sientes, cuando llega el momento de parar te llega de forma natural. Y a mí no me ha llegado ese momento", avisa.

El gran futuro de Aston Martin en F1

Aparte de motivaciones personales, el piloto español también justifica su continuidad por lo que espera de la escudería con sede en Silverstone. "Este equipo tiene todos los ingredientes para tener éxito en el futuro y no sentí que este fuera el momento de irme. Era el momento de seguir adelante, dándole una segunda oportunidad a Honda para que también solucionaran sus problemas y permaneciera junto al equipo", estima ante las dudas que deja la compañía de motores japonesa.

Alonso desmiente choques con ellos y asegura que su futuro también es ilusionante. "Honda va por el buen camino. No hay garantías de que el motor esté completamente arreglado el año que viene, pero todos los cambios que se están produciendo en Honda tienen sentido, así que tengo fe", añade. Una confianza que si tiene en la fábrica de Aston Martin. "Adrian (Newey) fue probablemente el que más contribuyó a esto. No empezamos bien este año, pero las cosas van por buen camino y él es capaz de cambiar las cosas muy rápidamente", reconoce esperanzado.