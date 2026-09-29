El contrato astronómico de Fernando Alonso en Aston Martin tras su renovación

El asturiano no será el que más cobre de la Fórmula 1 pero el salto salarial que dará el próximo año le convierten en uno de los mejores pagados a sus 45 años

Se ha hecho rogar Fernando Alonso con el anuncio de su renovación y, encima, ha jugado con el sentimiento de todos sus seguidores con un video que parecía anunciar su retirada definitiva de la Fórmula 1.

Finalmente, el asturiano le ha dado un nuevo 'sí quiero' a Aston Martin para acabar con todas las especulaciones que había en torno a él y que él mismo creó cuando a finales de mayo comunicó que tenía dudas de si seguir o no el próximo año y que tendría que consultarlo con sus familia durante el verano.

"Lo llevo en la sangre, sigo compitiendo, sigo disfrutando y, en cierto modo, esto es una forma de vida. Siento que estoy bien, que soy más rápido que el resto de pilotos", ha expresado el ovetense tras anunciarse su renovación para 2027 y, muy posiblemente para 2028.

Ni el desacierto de Adrian Newey en el AMR26 ni los problemas constantes de Honda con el motor han desilusionado al asturiano en la búsqueda de ese broche dorado de su carrera. Cumplirá el quinto año en Silverstone e igualará su récord de temporadas consecutivas en una misma escudería, que hasta ahora era Ferrari.

Aston Martin, por su parte, ha explicado que ha renovado a ambos porque busca "continuidad y estabilidad para centrarse plenamente en su trayectoria de desarrollo, aprovechando los conocimientos y las relaciones profundamente arraigadas entre los pilotos y el resto de la organización".

El propietario y presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, ha defendido así dicha decisión empresarial: "Lance y Fernando han sido una parte fundamental de nuestro proyecto y nos complace confirmar que continuarán con nosotros en la próxima etapa del equipo. Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un valor inmenso a toda la organización".

Así, mandó un aviso a quienes ya le dan por muertos: "Estamos aquí para ganar, y si bien nuestro enfoque a corto plazo sigue centrado en mejorar el rendimiento, creo que contamos con el talento de primer nivel necesario para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo".

por su parte, ha dado las razones más importantes que le han convencido para continuar: "Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones magníficas. Me sigo viendo con la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel".Lance Stroll, mientras tanto, también se ha mostrado contento de su renovación: "He estado en este proyecto desde el principio y creo que tenemos los recursos y el personal para convertirnos en un equipo ganador. En Silverstone se está trabajando duramente y se están logrando avances reales, y la determinación que veo en cada departamento es una gran motivación para mí. Sé que vamos por el buen camino y mi compromiso es más fuerte que nunca para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos".

¿Cuánto cobrará Fernando Alonso ahora en Aston Martin?

Hasta la fecha, el sueldo de Fernando Alonso estaba en torno a los 20 millones de dólares por temporada, pero con su renovación y según las conversaciones del paddock, el asturiano pasará a cobrar casi el doble.

Dichos rumores salieron a la luz poco después de que anunciara Williams la renovación de Carlos Sainz, quien ha visto también aumentado su salario de 13 millones de dólares hasta los 30.

De esta manera, Fernando Alonso podría pasar a ser el tercer piloto que más cobra del Gran Circo a sus 45 años (cumplirá 46 la próxima temporada).

Actualmente, esta es la lista de los salarios más altos de la Fórmula 1 en 2026: