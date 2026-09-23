Gonzalo García de León, Team Manager de ARUS: "Nos encantaría que Fernando Alonso viniese y nos ayudase a perfeccionar nuestro coche"

Mientras el asturiano se decide y no en renovar su contrato con Aston Martin, las propuestas no le paran de llegar. Hasta de la Formula Student, donde coinciden con su opinión acerca del nuevo reglamento de la Fórmula Uno

El mundo y la tecnología avanzan de la mano a un ritmo vertiginoso. Y lo hace gracias a jóvenes inquietos que se proponen innovar e innovar con el fin de mejorar la calidad de vida o, al menos, facilitar la misma.

Y para incentivar dicha investigación nació en su día Formula Student, una competición donde participan universidades de todo el mundo a través de un monoplaza para ver quién consigue mejores resultados con los recursos que disponen y para demostrar las mejores habilidades comerciales en el mercado con el mismo. O dicho con otras palabras, un proyecto multidisciplinar con el que muchos jóvenes se motivan para aprender compitiendo.

Y en España, uno de sus mejores equipos se encuentra afincado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Bajo el nombre de ARUS Andalucía Racing Team, Gonzalo García de León (Team Manager), Pablo Paneque (Tesorero y Secretario) y Raúl Valencia (Director de Operaciones) le han abierto las puertas de su centro de investigación a ESTADIO Deportivo para explicar en qué consiste este mundo tan desconocido para muchos y, al mismo tiempo, tan internacional.

¿En qué consiste el nuevo proyecto de ARUS para esta temporada?

- Gonzalo: Nuestro siguiente objetivo seguir desarrollando el coche eléctrico de competición, el ART-27D, conocer a fondo todos los cambios que llevamos haciendo en él desde 2022 y conseguir esa fiabilidad necesaria para poder exprimir ese coche luego en pista. Y, por otro lado, vamos a desarrollar el primer coche de hidrógeno en toda España, de pila de combustible, y el segundo en todo el mundo. Y será sin duda un gran salto de tecnología con el que pretendemos consolidarnos como un equipo puntero dentro de la Fórmula Student.

¿Cómo se deciden dichos saltos tecnológicos? ¿A quién se le ocurre?

- Gonzalo: La forma de pensar que tenemos en el equipo condiciona los cambios que queremos hacer, tenemos una filosofía de siempre querer desarrollar algo más. Y normalmente entre la directiva técnica del año anterior y la directiva entrante se suelen tener reuniones para decidir cuál debería ser el rumbo del equipo o del coche en este caso. Y luego se concretan esos cambios y se votan los proyectos en los que debemos embarcarnos, como este del hidrógeno.

¿Qué relación tiene la Fórmula Student con la Fórmula Uno?

- Gonzalo: La denominamos como la cantera de la Fórmula Uno. Es la mejor competición ingenieril de estudiantes a nivel mundial. El certamen más prestigioso es el que tiene lugar en Alemania todos los años. Se suelen celebrar en los mejores circuitos de MotoGP y F1 a nivel europeo. Es verdad que el sueño de todo el que pasa por ARUS no es alcanzar la F1, pero nuestro objetivo es que todos los alumnos obtengan el conocimiento necesario para poder poner en práctica en un proyecto real todo lo que aprenden en la carrera. Y eso te da una serie de habilidades y conceptos que puedes aplicar en cualquier entorno. Tenemos estudiantes que ya están colocados en otras empresas del sector gracias a nuestras empresas colaboradoras, ya que con algunas tenemos acuerdos para posibles salidas laborales.

¿Es Paula Muñoz, actualmente en Mercedes, vuestro gran referente?

- Raúl: Es para todos una inspiración, nos vemos reflejado en ella y nos gustaría vernos en un futuro como ella a la mayoría. Fue una persona muy trabajadora y ver que una persona que ha seguido tus mismo pasos ha llegado a Ferrari, a AlphaTauri y ahora en Mercedes, la verdad es que te dan unas ganas brutales para dar lo mejor de ti cada temporada.

Pero también tenemos a más gente que está trabajando en primera fila de la F1, como Antonio Masset, ingeniero de pista de Fernando Alonso en Aston Martin, tenemos al ingeniero de simulaciones de Max Verstappen, tenemos gente trabajando en Mercedes AMG... y además de la F1 tenemos perfiles más de consultoría, como Jesús Carrillo, que ahora mismo está trabajando en la Agencia Espacial Europea. Esto es tan multidisciplinar que cualquier empresa importante está deseando coger a cualquier miembro de ARUS.

¿Y cómo se ficha a un ingeniero de ARUS?

- Gonzalo: El estar en un equipo de estos te da una gran oportunidad para estar en contacto con personas, amigos, compañeros del mundo de la ingeniería y, además, tratas directamente con las empresas del sector en los eventos donde vamos. También cuando vas a la competiciones esas empresas ponen puestos para captación de personas y cada vez más empresas reconocen la marca Formula Student y saben lo que una persona tiene cuando ha estado tres años en un equipo de esta competición. Si tu has desarrollado diferentes cargos en el equipo saben que alguno bueno hay en ti, eso ya de por sí es muy buen filtro para las empresas.

¿Qué requisitos pedís para formar parte de ARUS?

- Pablo: El único requisito que ponen todos los equipos es pertenecer a la Universidad a la que el equipo está adscrito. En nuestro caso, ser estudiante de la Universidad de Sevilla, bien mediante Grado o Máster. No hay requisitos técnicos ninguno, cuando entramos en el equipo no tenemos conocimientos más allá de lo que se da en las asignaturas de la carrera. Y lo único que valoramos son las ganas de aprender, disfrutar y competir.

¿Y cómo se compagina esto con los propios estudios?

- Gonzalo: Igual que cualquier otra cosa con la que quieras compaginar los estudios. Estar en el equipo conlleva cierta responsabilidad y compromiso, horas de dedicación, pero con una organización correcta es perfectamente posible sacar tu carrera adelante. De hecho es algo que buscamos también en las personas, gente que sean capaz de organizarse, porque al final no nos olvidamos que tener la carrera es lo más importante y que el equipo te aporta un montón de cosas pero que sin el título universitario no somos nadie. Es difícil compaginarlo, pero posible.

¿Cómo de importante es el piloto y cómo lo elegís en esta competición?

- Gonzalo: Como en todo el mundo del motorsport el piloto es importante, pero en la Formula Student se quiere minimizar el efecto que pueda tener el piloto dentro de las performance del coche, porque se quiere valorar al máximo el trabajo de los estudiantes. Queremos maximizar que el culpable de los resultados sea el coche. Obviamente si viene un pedazo de piloto lo intentamos aprovechar.

Para ser piloto nuestro solo tienes que pertenecer al equipo y tener carnet de conducir. Luego, dos veces al año, vamos a Karting Marineda, que es un patrocinador nuestro, donde hacemos pruebas de muchas vueltas mezclando a los candidatos entre sí para que no exista el componente de suerte. Luego analizamos de manera matemática quiénes son los pilotos más consistentes con los tiempos más bajos. No me vale que des una vuelta sola muy rápido.

¿Qué ventajas e inconvenientes creéis que tiene el trabajar desde Sevilla?

Raúl: Lo bueno es que nos sentimos muy bien reconocidos en esta ciudad. Sentimos que somos un baluarte de los estudiantes y, sin ir más lejos, el año pasado le dieron a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y a sus asociaciones de estudiantes el reconocimiento con la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. Nos sentimos muy reconocidos y muy apoyados tanto por la Universidad como por el Ayuntamiento. Y en cuanto a las desventajas, diría la cultura que hay del motorsport. Nuestros principales competidores son los equipos alemanes. En Alemania hay una industria y una pasión por el motorsport que les hace tener unos recursos que nosotros no tenemos a día de hoy y pretendemos competir con ellos. Intentamos hacer lo mismo que ellos con menos recursos. No es culpa de nadie, pero es una realidad que España y, por lo tanto Sevilla, está en inferioridad de recursos respecto que otros países.

¿Cómo preparáis una competición y cómo decidís en cuál participáis?

Pablo: Para acceder a las competiciones tienes que pasar unos exámenes y no basta con acertar las preguntas, sino también debes hacerlo en el menor tiempo posible. Nos enfrentamos a más de 600 equipos con problemas técnicos, de mecánica, sobre la normativa con la que nos regimos, problemas empresariales... Y desde que entran los nuevos miembros en el mes de octubre comenzamos a hacer simulacros de esos exámenes.

Cuando se aprueba el examen, la directiva hace una selección de las competiciones a las que queremos ir, solemos ir entre 3 o 4 cada temporada porque resulta difícil ir a más por tiempo y recursos, y cuando ya hemos confirmado la participación comienza el proceso de preparar la competición.

Tenemos que repartir los miembros para cada competición. Solemos ir 32 o 33 a cada una de ellas de los más de 100 que somos. Luego allí tenemos que preparar el camping, porque dormimos en tiendas de campaña, montamos el box y comenzamos con las inspecciones para ver que el coche es fiable porque, al final, trabajamos con materiales a los que hay que respetar. Y cuando esas inspecciones están pasadas vamos a las pruebas, que son muy diversas, desde carreras sin piloto hasta pruebas estáticas, que son las relacionadas con el marketing y la viabilidad de proyecto como negocio. Y aquí podemos decir que somos de los mejores del mundo. En Montmeló nos subimos al podio como primer clasificado en el Bussiness Plan Eléctrico y otros cuantos más.

De todos modos, en la Formula Student lo importante no es ganar, sino aprender y mejorar para el año que viene y disfrutar. Está muy bien ganar y da mucha alegría subirse a un podio pero no es nuestro principal objetivo.

¿Cómo son esos premios?

Raúl: Aquí nadie cobra, cobramos en aprendizaje. Los premios, los tres primeros equipos a nivel global de cada competición sí se llevan un premio en metálico, pero las pruebas más pequeñas tanto dinámicas como estáticas no tienen remuneración alguna. Lo que pasa que conforme obtienes mejores resultados mejores patrocinadores van a llegar a ti, porque le vas a poder ofrecer más visibilidad.

¿Creéis que todos los pilotos de la F1 tienen o deben tener conocimientos de ingeniería?

Raúl: Sin lugar a dudas, los pilotos de elite tienen que tener unos conocimientos extraordinarios de su coche. Nos encantaría tener aquí a Fernando Alonso y que cogiera el ART y nos ayudara en todo los posible.

Y desde vuestro punto de vista... ¿Cómo valoráis el cambio de reglamento que ha vivido la Fórmula 1 este año? ¿Y hacia donde creéis que van con esta filosofía de la que tanto se queja, entre otros, el propio Fernando Alonso?

Raúl: Cada vez la Fórmula 1 se está pareciendo más a la Fórmula Student y se están alejando del espectáculo que, al final, es lo que buscan los seguidores y los propios pilotos, y se están acercando a competiciones ingenieriles de forma interna. Al final, al espectador un poco más 'friki' o más técnico le pueden gustar, pero a nivel visual no es tan llamativo. A las pruebas me remito, a los datos de audiencia. Años como 2005 o 2012 o cuando incluso Alonso no era tan puntero, todo el mundo estaba pendiente de la televisión cuando echaban una carrera, todo el mundo esperaba el domingo para ver las carreras, porque eran puro espectáculo de aceleración constante y no tenías que estar pendiente todo el tiempo de la administración de las baterías. Simplemente era correr, velocidad, aceleración y un poquito de riesgo, que es lo que le gusta al espectador.