Honda admite a Fernando Alonso que ha recortado personal, se disculpa y el asturiano entra en 'shock'

Desde Honda no son optimistas para Baku, que cuenta con una de las rectas más largas del circuito, aunque esperan seguir mejorando en las próximas semanas

Fernando Alonso afronta a partir de este jueves un gran premio peculiar. Como en Madrid, vuelve a un circuito urbano. Pero, a diferencia de la capital de España, en Bakú sufrirá más. Como en Monza, el circuito de la capital de Azerbaiyán cuenta con una de las rectas más largas del campeonato y dada la poca potencia de los motores Honda en estos momentos, pocas opciones tendrá el asturiano de escalar posiciones como hizo en Hungaroring o en Zandvoort.

Aunque luego se va a encontrar con muchas curvas y la mejoría en la manejabilidad en los últimos grandes premios le dará algo de ventaja, toda la perderá en la recta.

Así lo confirmaba el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, que ha señalado en la previa de este Gran Premio de Azerbaiyán 2026 este déficit del motor que tienen montado los Aston Martin. "Bakú es un trazado exigente para la unidad de potencia, con uno de los tramos con acelerador a fondo más largos del calendario de Grandes Premios", reconoce.

El principal cabeza visible de Honda en la F1 se mostraba optimista de cara al futuro, pero no tanto para este fin de semana. "El tramo del casco antiguo -de Baku- está lleno de curvas cerradas muy próximas a los muros, por lo que la manejabilidad es realmente importante aquí. Ahí vamos por el buen camino si tenemos en cuenta las mejoras en la manejabilidad tanto en Monza como en Madrid", explica Orihara. "Ver avances en las dos carreras es una señal alentadora de cara a este fin de semana...", añade el japonés, que trata de levantar los ánimos pese a todo.

Si en el entorno del equipo, los trabajadores de Honda están centrados en el presente, el gran jefe en Japón admite que la situación a la que se ha llegado es totalmente suya y no tanto de Adrian Newey ni de la fábrica de Silverstone, como en un principio señalaban.

Honda pide perdón a Alonso y a Aston Martin

El CEO de HRC, Koji Watanabe, ha tenido que admitir que hubo un exceso de confianza en Honda tras los éxitos con Red Bull y que se durmieron en los laureles, hasta el punto de reducir personal para la construcción de este nuevo motor. La conclusión es la que se lleva viendo desde el inicio de la temporada: que es el peor propulsor de la Fórmula 1.

"Es cierto, no teníamos suficiente personal al principio del desarrollo", admite Watanabe en una entrevista en As-Web Japón, donde el jefe de Honda admite que ha perdido, por ello, disculpas a Fernando Alonso y a Aston Martin. El CEO de HRC reconoce que subestimaron el cambio de reglamento y pusieron a menos personal del necesario a trabajar en el proyecto, algo que respalda las palabras de Shintaro Orihara, quien no hace mucho también admitió que a final de año tal vez no estaban los mejores ingenieros de la compañía destinados a ello.

En los últimos tiempos, ya han regresado al proyecto muchos de los que trabajaron para ganar con el motor de Red Bull cuatro mundiales consecutivos, con Max Verstappen al mando.

“Necesitábamos recuperar terreno, y hacerlo no era fácil. Ahora hemos contratado suficientes ingenieros, tanto en cantidad como en calidad. Hemos recuperado a personas importantes que trabajaron en el proyecto con Red Bull. Estamos completamente preparados”, asegura Watanabe.

Eso sí, es consciente de que parte desde mucho más atrás que el resto y alcanzarlos no va a ser fácil. “Todos los equipos evolucionan cada día y para recuperar terreno tenemos que evolucionar más rápido”, añade antes de asegurar que el objetivo sigue siendo sólo uno: ganar. “Junto a Alonso, nuestro objetivo es convertirnos en uno de los equipos punteros de la F1. Nuestro objetivo es ganar”, sentencia, al tiempo que muestra con ello su deseo de que el ovetense renueve.

Fernando Alonso no se creía lo que veía

Precisamente, sobre el momento en que vio dónde estaba Honda ha hablado esta semana el propio Fernando Alonso, que ha participado junto a Pedro de la Rosa en el podcast 'Extraordinary by Design' de la escudería británica.

Ahí, Alonso ha admitido que entró en 'shock' cuando vio la situación y posiblemente sea eso lo que le hace dudar de su renovación. "Nos encontramos siendo menos competitivos de lo que esperábamos y fue un shock al principio sentir que no estábamos en la dirección correcta", desvela el ovetense.

El piloto español sigue siendo optimista para el futuro de Aston Martin. Lo dice cada vez que tiene oportunidad. Sin embargo, no sabe cuándo llegará ese momento y eso es lo que le hace dudar. "Cuando las cosas van mal, tienes que digerir el momento, usarlo para ser mejor en la siguiente oportunidad y convertirlo en motivación para ser un equipo mejor y más fuerte", digiere.

Y eso se traducirá, según él, en la mejoría que todos esperan. "Lo bueno del equipo es que tenemos gente con muchísimo talento, las mejores instalaciones y tenemos esa motivación de convertirnos en aspirantes en el futuro. Soy optimista para el futuro", señala Fernando Alonso que, en caso de no renovar, quiere seguir ligado a la marca británica.