MotoGP aprieta a los pilotos: el cambio al estilo Fórmula 1 que prepara para 2027

Las dos ruedas está evaluando la posibilidad de hacer modificaciones en sus fines de semana de Gran Premio. El cambio que está sobre la mesa es que se haga una clasificación específica para la carrera sprint del sábado y no como se hace ahora que es una sola y vale para las dos carreras: la sprint y la normal del domingo

MotoGP no quiere quedarse detrás de la Fórmula 1 y evalúa introducir nuevos cambios en sus Grandes Premios de cara a la próxima temporada, aprovechando también que hay nueva normativa: las motos pasan de los 1000 centímetros cúbicos a los 850. La propuesta que está sobre la mesa y que está en proceso de aprobarse es la de introducir una clasificación más, totalmente independiente, que decidiría el orden de salida de la carrera sprint que se disputa los sábados, manteniendo la otra para el domingo. Un sistema que ya usa la Fórmula 1 y que ve con buenos ojos MotoGP.

MotoGP quiere seguir el camino de la Fórmula 1

Si se introduce esta medida, el principal cambio que tendrían los fines de semana de Gran Premio de MotoGP es que habría un punto más de interés.

Actualmente, MotoGP hace una clasificación, los sábados, que sirve para dirimir el orden de salida de la carrera sprint que se disputa los sábados, pero también para la carrera normal del domingo. No parece que eso sea suficiente para Liberty Media, propietaria de la competición, que ve con buenos ojos introducir una clasificación más para decidir sólo la parrilla de salida de la carrera sprint de sábado.

Esto sería un momento más de estrés y de tensión para los pilotos que ya alzaron la voz, en su día, por la introducción de carreras sprint en todos los sábados de Gran Premio de MotoGP. La idea no se implementaría hasta el año 2027.

Habría que ver el grado de aceptación que tiene entre los participantes que durante el fin de semana ya tienen poco tiempo para estudiar los límites de la pista y entrenar. El producto televisivo aprieta y cada vez se exige más espectáculo y menos momentos de tranquilidad. De esto no se escapa ni MotoGP que ya está valorando seriamente este cambio.

Las diferencias entre MotoGP y Fórmula 1

Aunque MotoGP esté estudiando el introducir esta idea, la realidad es que nunca sería exactamente igual que la Fórmula 1. Sería mucho más exigentes en el plano físico y mental para los pilotos de MotoGP que para los de Fórmula 1.

Los deportistas de MotoGP tienen que correr en todos y cada uno de los Grandes Premios que disputan carrera sprint lo cual no hacen los de Fórmula 1. Esto quiere decir que si se aprueba la clasificación específica para las carreras sprint de los sábados, los pilotos de MotoGP tendrán que realizarla todos los fines de semana.

Sin duda, eso no es beneficioso para los pilotos de MotoGP que deberían arriesgar más en otra nueva sesión de clasificación durante el fin de semana con los consiguientes riesgos que eso trae consigo ya que hay mayor riesgo de caídas y, por tanto, de lesiones.

La decisión aún no está tomada, pero de aprobarse supondría un cambio drástico en los fines de semana de MotoGP ya que el resto de categoría, Moto2 y Moto3, tendrían que adaptarse a las exigencias de la competición sobre la que gira todo el Gran Premio.