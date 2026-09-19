Así queda el Mundial de MotoGP: Jorge Martín aprovecha el error de Pedro Acosta, gana y Marc Márquez es segundo

El madrileño realizó una gran remontada después de que en la salida cayera a la octava plaza debido a su pelea con Marc Márquez. El de Aprilia se colocó segundo y se aprovechó de la caída, a tres vueltas para el final, de Pedro Acosta que tenía la victoria en la mano

Jorge Martín (Aprilia) ha dejado claro que está por la labor de luchar por el Mundial de MotoGP. El madrileño, con una remontada espectacular y gracias a la caída de Pedro Acosta, se ha alzado ganador de la carrera sprint del Gran Premio de Austria. Martín recupera el liderato en la clasificación general y aventaja en tres puntos a Marc Márquez. Marco Bezzecchi, compañero de Jorge Martín en Aprilia, quedó en tercera posición, cerrando así el podio y demostrando que la escudería italiana tiene una gran moto.

Así ha sido la carrera sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP

La carrera sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP comenzó muy movida ya que Jorge Martín y Marc Márquez se vieron envueltos en un pique por la lucha por el liderato. El de Ducati le ganó la partida y el de Aprilia tuvo que levantar el pie para tomar la curva. El madrileño perdió velocidad y cayó hasta la octava posición.

En cabeza, poco le duró la alegría a Marc Márquez ya que Pedro Acosta, con su KTM, le arrebató el liderato y comenzó a poner tierra de por medio sin que el de Ducati pudiera siquiera acercarse al murciano que tenía un ritmo totalmente inalcanzable.

Jorge Martín no se vino abajo en ningún momento e inició una remontada increíble. Con una velocidad que nadie pudo igualar y adelantando a todos sus rivales en la curva 1, el madrileño llegó a rueda de Marc Márquez, que rodaba en segunda posición, y lo adelantó sin dificultades.

En ese momento, la carrera sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP se estabilizó totalmente. Las distancias estaban definidas, no había posibilidades de adelantamiento, pero a falta de tres vueltas, Pedro Acosta, que tenía la victoria en la mano, se cayó a falta de tres vueltas y le puso la victoria en bandeja de plata a Jorge Martín.

Pedro Acosta se levantó y se reincorporó en la posición 13, pero el murciano decidió poner rumbo a KTM ante la decepción de la escuadra de Austria que ya estaba celebrando una victoria en su circuito ya que este trazado es su casa.

Las últimas vueltas fueron tranquilas ya que Jorge Martín se concentró en mantener a raya a Marc Márquez. El de Aprilia consiguió la victoria, Marc Márquez terminó en segunda posición y Marco Bezzecchi cerró el podio. Una victoria que deja a Jorge Martín como líder de la clasificación general en solitario con 286 puntos, teniendo 3 puntos más que Marc Márquez, que tiene 283 puntos, mientras que Marco Bezzecchi es tercero con 248 puntos.

- Así queda el Mundial de MotoGP: