Jorge Martín se lleva la pole en Austria y quiere darle guerra a Marc Márquez en la lucha por el Mundial

El madrileño se ha mostrado muy fuerte en la clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP, sobreponiéndose a sus problemas en el brazo que los lastraron en la pasada carrera de San Marino, y no tira la toalla a la hora de pelear al catalán el Mundial 2026

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha conseguido la tercera pole position de la temporada y la cuarta en el circuito Red Bull de Spielberg, escenario este fin de semana del Gran Premio de Austria de MotoGP. El madrileño fue el más rápido de la segunda clasificación con un tiempo de 1:27.917, que le otorga su vigésimo tercera pole position en la categoría de MotoGP y la cuadragésimo cuarta desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo, por delante de sus compatriotas Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

Así fue la clasificación del Gran pPremio de Austria de MotoGP

En la primera clasificación, el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue el más rápido al inicio, luego superado por su compañero de equipo, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V). Por detrás de ellos, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), los doblegó a ambos con 1:28.877, además de a un Pol Espargaró (KTM RC 16) que, por segundos, había estado en cabeza de la tabla de tiempos.

En el segundo ataque de la primera clasificación, el italiano Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) lo intentó, mejorando la vuelta rápida a partir del segundo sector, lo que le permitió ascender hasta la primera plaza con 1:28.753, un registro que igualó a la milésima de segundo el francés Zarco.

Bagnaia y Zarco fueron quienes pasaron a la segunda clasificación para dilucidar al autor de la pole position en Austria, quedándose fuera de la misma Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), séptimo en la clasificación provisional del mundial.

En la segunda clasificación, todos los pilotos salieron dispuestos a lograr sus objetivos cuanto antes, pero fue Pedro Acosta el primero en marcar un registro de referencia, 1:29.014, superado instantes más tarde por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que rodó en 1:28.919.

Bagnaia y Márquez habían marcado sendas vueltas rápidas, superados por sus rivales, pero en su segundo intento volvieron a lograr su objetivo, si bien fue Marc Márquez quien se puso al frente de la tabla con un registro de 1:28.745, secundado por su hermano Alex Márquez, 1:28.558 y Jorge Martín en la tercera posición.

Acosta intentó una vuelta rápida más, la tercera, y lo consiguió con un registro de 1:28.328 que le daba 147 milésimas de segundo sobre Marc Márquez, cuando todos los pilotos habían entrado ya en sus talleres para hacer el cambio de neumáticos.

Llegó el momento de la verdad y Jorge Martín fue el primero en mejorar, 1:28.223, pues no en vano es el autor del récord del circuito, desde 2024, cuando rodó en 1:27.748.

Y no desistió en su empeño Jorge Martín, quien en la siguiente vuelta paró el cronómetro en 1:27.917, seguido por Pedro Acosta, que no pudo con ese tiempo y logró un 1:27.988 que le situaba segundo, aunque le batió en esos instantes un Marc Márquez que mejoró hasta 1:27.932.

Alex Márquez también quiso mejorar, pero una caída, sin consecuencias físicas, en la primera curva del trazado, le hizo desistir en su empeño y además no permitió el segundo intento de vuelta rápida de Pedro Acosta, que iba por detrás de él y tuvo que frenar al ver bandera amarilla.

Nadie pudo batir el registro de Jorge Martín, que se hizo con la 'pole position', por delante de Marc Márquez y Pedro Acosta, que compondrán la primera línea de salida, con Marco Bezzecchi, Ai Ogura y Alex Márquez en la segunda, Pecco Bagnaia, Fabio di Giannantonio y Fabio Quartararo, en la tercera, y Johann Zarco, Brad Binder y Fermín Aldeguer, en la cuarta fila de la parrilla de salida.

EFE