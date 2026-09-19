Celta de Vigo - Racing de Santander: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Claudio Giráldez se mide en el día de hoy al de José Alberto López en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la jornada siete de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Racing de Santander se ven las caras en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Balaídos acoge en el día de hoy el duelo entre el conjunto de Claudio Giráldez y el de José Alberto López, que viene de caer derrotado por el Barcelona ante el Camp Nou. Por su parte, el equipo gallego no conoce la victoria en este arranque de temporada, al haber sumado cuatro empates y dos tropiezos.

Por ello, el Celta de Vigo llega al partido de hoy sábado con el objetivo de darle los primeros tres puntos y una alegría a su afición. Además, cabe recordar que el equipo dirigido por Claudio Giráldez viene también de perder en el debut de UEFA Europa League antre el Omonia, por lo que la plantilla está necesitada de una victoria con la que pueda cambiar las malas sensaciones, sobre todo antes de afrontar el parón de selecciones.

Claudio Giráldez, con el foco puesto de Balaídos

Por su parte, Claudio Giráldez valoró a este Racing de Santander de José Alberto López: "Es un equipo complicadísimo de ajustar. Sus tres mediapuntas tienen una movilidad increíble. La forma de atacar de los equipos de José Alberto es muy única. Tienes que estar muy concentrado y ordenado. Tenemos que llevar el partido a un control desde el balón. Pase lo que pase, no es una final".

El Celta de Vigo se enfrenta a un nuevo examen en LaLiga EA Sports, tras un arranque de temporada que ha dejado dudas en el equipo de Claudio Giráldez. El técnico podría afrontar semanas complicadas, durante el parón de selecciones, en el caso de que hoy tropiecen ante el conjunto de José Alberto López.

El Racing de Santander, a quitarse el mal sabor de boca del Barcelona

José Alberto López elogió al Celta de Vigo en la previa del partido, en rueda de prensa: "Mañana jugamos contra un gran equipo que está en competición europea, que tiene un gran entrenador con una idea reconocible y que vienen de hacer una gran temporada".Admeás, el técnico del Racing de Santander valoró el estado de su equipo actualmente en la clasificación de LaLiga EA Sports: "Si antes del cierre de mercado me dicen que tengo 7 puntos a estas alturas, estaría satisfecho. Lógicamente quiero ganar mañana en Balaídos e irme al parón con 10 puntos y creo que hemos merecido más".

¿A qué hora se juega el partido? Celta de Vigo - Racing de Santander

El horario fijado para el Celta de Vigo - Racing de Santander de la séptima jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 18:30 en horario peninsular y 17:30 en Canarias, de este sábado 19 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Celta de Vigo - Racing de Santander

El encuentro entre el Celta de Vigo y Racing de Santander se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+ LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Celta de Vigo - Racing de Santander

El Celta de Vigo - Racing de Santander podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en Balaídos desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Claudio Giráldez y el de José Alberto López, que viene de sufrir una dura goleada ante el Barcelona.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Espanyol - Elche, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el choque en Balaídos. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Claudio Giráldez y José Alberto López, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Celta de Vigo y Racing de Santander

Celta de Vigo: Radu, Caceres, Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán, Hugo González, Jutglà y Hugo Álvarez.

Racing de Santander: Agirrezabala, Mantilla, Ramón, Belocian, Salinas, Iván Martín, Almeida, Pablo García, Sergio Canales, Iñigo Vicente, Zabiri