Athletic Club - Alavés: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Los de Edin Terzic vuelven a jugar en San Mamés por tercer partido consecutivo, en este caso, para recibir al conjunto de Quique Sánchez Flores, que viene de encadenar dos derrotas

Athletic Club y Alavés se citan hoy en San Mamés en la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Los de Edin Terzic vienen de empatar ante el Elche en San Mamés y el conjunto de Quique Sánchez Flores perdió en la visita del Valencia a Mendizorroza. Además, el conjunto vasco viene de no poder disputar la anterior jornada por el aplazamiento del choque contra el Levante en el Ciutat de Valencia, debido a las condiciones meteorológicas.

Por ello, el Athletic Club llega con más descanso al partido de hoy frente al Alavés, desde el choque del pasado sábado ante el Elche. En este sentido, Edin Terzic espera recuperar a jugadores que siguen pendiente de evolución, como es el caso de Dani Vivian, además de tener de vuelta la mejor versión de otros futbolistas importantes como Peio Canales y Gorza Guruzeta, claves en la parcela ofensiva del equipo vasco.

Edin Terzic, con la mente puesta en el Alavés

El Athletic Club jugará su tercer partido consecutivo en San Mamés, tras disputar en las dos últimas jornadas los choques ante el Atlético de Madrid y Elche. El conjunto de Edin Terzic se ha repuesto a las derrotas en los partidos ante el Sevilla y Barcelona con dos victorias y un empate, por lo que intentará conseguir los tres puntos contra el Alavés de Quique Sánchez Flores, que cuenta con las amenazas de Mariano Díaz y Lucas Boyé.

Los de Edin Terzic vienen de no jugar el encuentro ante el Levante por las condiciones climatológicas. Durante su presencia en el Ciutat de Valencia, Iñaki Williams, como portavoz del Athletic Club, compartió las sensaciones: "Hemos hecho todo lo posible para poder jugarlo, pero lo más lógico dadas las circunstancias era que se posponga. Ya se vivió hace dos años la DANA aquí y hay que transmitir calma, seguridad y bienestar para todos".

Quique Sánchez Flores y el objetivo de los tres puntos

Como no puede ser de otra manera, el objetivo del Alavés es el de conseguir los tres puntos en San Mamés en el día de hoy. Además, los de Quique Sánchez Flores llevan dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas, ante el Racing de Santander y Valencia. Por ello, el triunfo es aún más necesario en el conjunto babazorro, de cara a lograr una buena noticia antes del próximo parón de selecciones de este mes de septiembre.

¿A qué hora se juega el partido? Athletic Club - Alavés

El horario fijado para el Athletic Club - Alavés de la séptima jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 16:15 en horario peninsular y 15:15 en Canarias, de este sábado 19 de septiembre.

Athletic No Iniciado - Alavés

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Athletic Club - Alavés

El encuentro entre el Athletic Club y el Alavés se podrá seguir en directo, en televisión, a través de DAZN LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Athletic Club - Alavés

Además, el Athletic Club - Alavés podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en Athletic Club desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Edin Terzic y Quique Sánchez Flores, que viene de perder ante el Valencia en Mendizorroza.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Athletic Club - Alavés con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el choque de San Mamés. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Edin Terzic y Quique Sánchez Flores, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Athletic Club y Alavés

Athletic Club: Unai Simón, Areso, Yeray Álvarez, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena, Robert Navarro, Sancet, Nico Williams e Iñaki Williams

Alavés: Sivera, Tenaglia, Koski, Valentini, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Rebbach, Ángel Pérez, Toni Martínez y Lucas Boyé