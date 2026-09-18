El gabonés está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada y el líder indiscutible del Deportivo de A Coruña

Pierre-Emerick Aubameyang fue uno de los fichajes bomba de pasado mercado estival en LaLiga EA Sports. El gabonés cerró su llegada al Deportivo de la A Coruña para convertirse en la referencia ofensiva del ambicioso proyecto gallego. A sus 37 años, algunos dudaban de cuál sería su rendimiento, pero el delantero africano está siendo una de las grandes revelaciones de lo que llevamos de campeonato. Aubameyang suma cinco goles y dos asistencias en seis partidos, siendo absolutamente determinante para su equipo.

Uno de los cinco tantos que lleva Aubameyang se lo hizo al Valencia CF en la tercera jornada del campeonato, y es que el gabonés es una pesadilla para el conjunto che. Hasta ese encuentro de liga, el futbolista del Dépor le había marcado siete goles en cuatro partidos al conjunto valencianista, con dos hat-trick con Arsenal y Barça. Ese gol ante el Valencia dolió mucho a la afición del Túria, puesto que Aubameyang fue ofrecido al club antes de recalar en A Coruña.

Carlos Corberán veía con buenos ojos la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, pero Lisandro Isei, director de Captación y Scouting del Valencia, el mandamás de la estructura que montó Ron Gourlay en Mestalla, decidió que no era una buena operación y que debía ajustarse a los límites presupuestarios marcados desde Singapur por los dueños del club.

Lo cierto es que a su edad, Aubameyang, máximo goleador histórico de la selección de Gabón, nunca ha tenido una lesión de mucha gravedad, por lo que, en ese sentido, no era un riesgo su fichajes. Además, había rendido en Arsenal, Barcelona, Chelsea y Marsella. Además de triunfar en el Borussia Dortmund.

En la actualidad, Gourlay y Corberán están fuera del Valencia, Aubameyang triunfa en LaLiga, y el conjunto che busca desesperadamente un delantero, estando bien posicionado Joselu Mato, quien lleva sin jugar un encuentro oficial desde el pasado 18 de marzo.

Antes que pensar en Joselu, el Valencia intentó el último día del mercado la cesión del alemán Marvin Ducksch y preguntó por Etta Eyong, pero ninguna de estas opciones llegó a buen puerto. Todo precipitado por la lesión de Sadiq que dejó al equipo en cuadro arriba.

Braulio Vázquez, flamante nuevo director deportivo valencianista, tiene en el punto de mira al ex del Real Madrid y el Alavés para que refuerce la posición de '9', ya que está sin equipo desde que terminó su contrato con Al-Gharafa. Precisamente Joselu tuvo un buen rendimiento en A Coruña, pero ahora el destino puede hacer que él y Aubameyang intercambien destinos.