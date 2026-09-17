Braulio ya mueve ficha en el Valencia: primero, las cuentas y después el entrenador

Braulio Vázquez ya ha comenzado a ejercer como director deportivo del Valencia. Tras vivir desde dentro el triunfo ante el Alavés, el nuevo responsable deportivo ha estado este jueves en Paterna y ya trabaja en la búsqueda del sustituto de Corberán, aunque antes quiere conocer el margen económico del club

Apenas unos días después de regresar al Valencia tras nueve temporadas en Osasuna, el nuevo director deportivo ya ha vivido su primera victoria desde dentro y este jueves ha dado otro paso: ha bajado al césped de Paterna para seguir de cerca al primer equipo.

Su regreso al club se produjo oficialmente el pasado domingo, pero Braulio ya tuvo una primera toma de contacto en Vitoria. Allí acompañó a la expedición valencianista, presenció el triunfo ante el Alavés y pudo comprobar de primera mano el impacto inmediato de Óscar Sánchez tras la salida de Carlos Corberán. Este jueves cambió Mendizorroza por la Ciudad Deportiva de Paterna. No fue una visita de cortesía. Braulio ya está conociendo desde dentro la plantilla que deberá gestionar y tomando el pulso a un equipo que afronta ahora una etapa de transición.

La sesión también estuvo condicionada por la situación de la enfermería, especialmente por Guido Rodríguez, que continúa siendo duda para el próximo encuentro ante la Real Sociedad. Pero la principal tarea del nuevo director deportivo está en otro lugar: el banquillo.

Antes de elegir entrenador, hay que hacer números

Braulio tiene claro que la elección del sustituto de Corberán no puede hacerse al margen de la realidad económica del club. El siguiente paso será reunirse con Inma Ibáñez, responsable económica del Valencia, para conocer con exactitud cuál es el margen disponible de Fair Play financiero.

La cifra será determinante. El dinero que el Valencia pueda destinar al nuevo entrenador condicionará el perfil del técnico elegido y, al mismo tiempo, los recursos que queden disponibles para afrontar otras necesidades de la plantilla. Por eso, antes de cerrar un nombre, Braulio quiere conocer cuánto puede gastar. Una cuestión que puede terminar siendo tan importante como los propios candidatos que figuran en su agenda.

Aguirre gana posiciones mientras Braulio estudia opciones

Mientras hace números, el director deportivo continúa rastreando el mercado de entrenadores. Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar ya han rechazado la posibilidad de hacerse cargo del Valencia, mientras que Javier Aguirre aparece como una alternativa que ha ido ganando peso. El mexicano cuenta con experiencia y un amplio conocimiento de LaLiga, dos características que juegan a su favor, aunque Braulio todavía no ha cerrado la puerta a otras opciones.

El nuevo responsable de la parcela deportiva dispone además de cierto margen para valorar candidatos y estudiar posibilidades, incluso con la posibilidad de una excepción respecto al plazo reglamentario. La intención, eso sí, es que ese margen no termine convirtiéndose en una razón para alargar innecesariamente la decisión.