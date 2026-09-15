Alavés 0-1 Valencia: Otro equipo sin Corberán

Con Óscar Sánchez como entrenador interino, el conjunto che ofreció una cara diferente en Mendizorroza y se llevó su primera victoria de la temporada gracias a un solitario gol de Luis Rioja

Mientras Braulio Vázquez continúa con el casting para encontrar el relevo de Carlos Corberán en el banquillo, el interino Óscar Sánchez consiguió lo que no había logrado el técnico de Cheste en las cinco primeras jornadas de LaLiga. Un solitario gol de Luis Rioja en la recta final del choque sirvió para que el Valencia sume su primera victoria del curso y salga momentáneamente de la zona de descenso ante un Deportivo Alavés que enlazó su segundo tropiezo consecutivo tras un más que notable arranque.

Luis Rioja vivió un cúmulo de sensaciones. El ex jugador babazorro regresaba tras lesión y volvió a romperse al marcar, pero antes sacó petróleo de un gran pase de Javi Guerra cuando el equipo vasco dominaba el encuentro, aunque sin llegar a traducirlo en el marcador. Era el segundo gol che en seis partidos para hacer desaparecer los fantasmas y frena en secó el gran inicio liguero del Alavés.

Del susto de Danjuma y al salvador de Dimitrievski en el primer tiempo

Antes, el choque comenzó con dominio local y con las ya habituales llegadas por la banda derecha, protagonizadas por un activo Ángel Pérez, que no encontró rematador. Pero un desajuste defensivo vitoriano dio el primer susto a su parroquia, que se salvó por la intervención del VAR, que anuló el tanto de Danjuma por un fuera de juego milimétrico.

La ocasión animó a los valencianistas, que probaron a Antonio Sivera desde lejos en varias ocasiones y estuvieron mejor colocados en las segundas jugadas ante una zaga local que comenzó a tener demasiadas dudas. Fue entonces cuando el 'Glorioso' subió la presión y recuperó varios balones cerca de la portería rival, pero no tuvo paciencia para definir en los últimos metros.

Solo Danjuma daba aire a un equipo que se metió atrás para aguantar el tirón del Alavés, que volvió a avisar al filo del descanso con dos buenas jugadas de Ángel Pérez, su mejor hombre ofensivo, pero Toni Martínez y Pablo Ibáñez no lograron rematar entre los tres palos y no pudo aprovechar el momento. Con el tiempo de la primera mitad cumplido, además, Dimitrievski evitó el gol de Ángel Pérez con un gran parada y otra más a Ville Koski.

Las lágrimas de Luis Rioja

El Alavés llevó la voz cantante tras el paso por vestuarios. El guion no cambió y pudo mover el marcador en varias ocasiones, pero le faltó precisión, mientras el Valencia trataba de pescar en jugadas aisladas. Así, cuando parecía que el equipo de Quique Sánchez Flores tenía el partido controlado, una gran jugada de Javi Guerra que filtró un balón a Luis Rioja, acabó en gol del andaluz, que se volvió a lesionar y se retiró entre lágrimas tras marcar el gol ante su exequipo en el minuto 78. El gol cayó como un jarro de agua fría sobre los alavesistas que se volcaron sobre la portería rival en busca del empate con más corazón que cabeza y el Valencia estuvo muy cerca de hacer el segundo gol, celebrando por fin una alegría.

Ficha técnica:

Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Aleñá, min. 85), Valentini, Tenaglia, Koski, Abde Rebbach (Miguel, min. 85), Blanco (Guevara, min. 85), Ibáñez, Denis Suárez (Yusi, min. 67), Lucas Boyé y Toni Martínez (Mariano, min.67).

Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, min. 82), Pepelu, De Haas (Córdoba, min. 82), Gayà; Mayol, Guido (Otorbi, min. 70), Ugrinic, Danjuma; Javi Guerra y Duro (Rioja, min. 63; Vázquez, min. 82).

Árbitro: Miguel Sesma (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Blanco (min. 21) y a los visitantes Guerra (min. 21), Pepelu (min. 45+2), Mayol (min. 52) y Guido (min. 61).

Gol: 0-1, min. 78: Rioja.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.161 espectadores.