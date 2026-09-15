Rayo Vallecano 2-1 Espanyol: Valiosa mochila de puntos antes de volver a casa

El conjunto franjirrojo disputó su último encuentro en Butarque, donde ha sumado siete puntos de nuevo posibles. Esta vez tuvo que sufrir en la segunda mitad ante los pericos, después de dominar en la primera y marcharse 2-0 al descanso

Aún en el destierro de Butarque, el último tras el visto bueno de la Comunidad de Madrid al regreso al Estadio de Vallecas, el Rayo Vallecano logró una importante victoria ante un Espanyol al alza al que logra empatar a puntos en la zona templada de la tabla, escapando con su segunda victoria de la temporada de la zona caliente de la misma. El gol de Álvaro García nada más comenzar y el estreno como rayista del cedido Adrià Pedrosa antes de la media hora hacían presagiar un cómodo triunfo, aunque los de Beñat San José aún tuvieron que pelear duro después de que Roberto Fernández mantuviese su idilio ante el arco rival al comienzo de la segunda mitad.

El 2-0 para el Rayo se quedó corto en la primera mitad

El coliseo del Leganés volvió a ser talismán y ya siete puntos de nueve posibles los sumados por el Rayo en su exilio. Esta vez, sin casi dejar que los aficionados se sentasen en los asientos, marcó el primero a los tres minutos. Sergio Camello puso un centro atrás, El Hilali despejó mal en el corazón del área y Álvaro García, a placer, remachó a gol.

Ese tanto sorprendió al Espanyol, que durante bastantes minutos perdió el compás del partido jugando a merced del ritmo del Rayo, que no cesó de buscar la portería rival con una presión asfixiante que le permitió gozar de mayor posesión y, por tanto, de crear peligro. Así llegó el 2-0 en una acción por el costado izquierdo Adrià Pedrosa, que le ganó la partida a Javi Hernández tras un pase de Álvaro y, al llegar casi a línea de fondo, soltó un latigazo cruzado ante el que nada pudo hacer Marko Dmitrovic.

La superioridad del Rayo pudo traducirse en otros dos goles antes del descanso con dos ocasiones muy claras, ambas de Camello. Una con un disparo cruzado que se fue fuera por poco del poste derecho y otro con un remate a la carrera que se estrelló en el larguero.

Otra cara muy diferente del Espanyol tras el descanso

Manolo González, técnico del Espanyol, vio que su equipo no estaba cómodo sobre el césped y realizó en el descanso un triple cambio. Bryan Zaragoza, Expósito y Marcos Fernández saltaron al campo por Hinojo, Bauzá y Moscardo y con esa nueva apuesta más ofensivo el equipo mejoró hasta el punto que solo nueve minutos después Roberto Fernández redujo la ventaja con un disparo cruzado inapelable para Emil Audero.

El portero indonesio salvó a su equipo poco después con dos buenas intervenciones a sendos disparos de Riedl y Javi Hernández que llevaron el nerviosismo al Rayo e hicieron intervenir a Beñat San José, que dio entrada a Oscar Valentín y Bouaré para tener mayor control en la medular. Esos fueron los peores minutos del Rayo, al que se le hizo largo el partido, en parte porque el juego se volvió más bronco y en esa pelea no se sintió cómodo, enervándose cada vez más con las decisiones del colegiado. Con el pitido final el Rayo respiró y sumó tres puntos que lo sitúan en mitad de tabla con siete, igual que el Espanyol.

Ficha técnica:

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid (Oscar Valentín, m.61), Pedrosa; Ciss, Unai López (Bouaré, m.61); Tsitaishvili (Fran Pérez, m.76), Pedro Díaz, Álvaro (Balliu, m.84); y Camello (Alemao, m.76).

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Hinojo (Marcos, m.46); Urko (Pol Lozano, m.84), Moscardo (Edu Exposito, m.46); Bauzá (Bryan, m.46), Quilindschy, Javi Hernández (Cala, m.70); y Roberto Fernández.

Goles: 1-0: M.2 Álvaro; 2-0: M.26 Pedrosa; 2-1: M.54 Roberto Fernández.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó a Unai López (m.45), Tsitaishvili (67), Pathé Ciss (70), Bouaré (80) y Alemao (90), del Rayo; y Marcos (63), del Espanyol. Expulsó a El Hilali (m.90+8), del Espanyol, tras cortar una jugada como último hombre.