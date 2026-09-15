El Rayo Vallecano respira aliviado con la noticia recibida por la Comunidad de Madrid

El estadio franjirrojo ha recibido luz verde para volver a acoger los diferentes partidos del conjunto de Beñat San José, tras la decisión de la Comunidad de Madrid de levantar la suspensión, finalmente, del mismo. Por ello, LaLiga EA Sports espera definir el próximo partidos de los madrileños en su estadio

El Rayo Vallecano ha recibido luz verde con su estadio tras varias semanas de incertidumbre. La Comunidad de Madrid hizo oficial ayer lunes que la suspensión del feudo franjirrojo quedaba finalizaba tras la orden de Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que afirma que "las instalaciones se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario".

De esta manera, parece prácticamente imposible que el Rayo Vallecano pueda acoger en su estadio el encuentro de hoy ante el Espanyol, que dará comienzo a las 19:00 horas. Sin embargo, Vallecas volverá, con total seguridad tras recibir luz verde, en el choque del próximo diez de octubre frente al Athletic Club, justo después del parón de selecciones. Por ello, la entidad podría aprovechar ese tiempo para últimar los detalles.

La Comunidad de Madrid da luz verde a Vallecas

De esta manera, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte apuntó la última hora del estadio del Rayo Vallecano: "Las instalaciones se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario", por lo que el cambio supone "una mejora material y documental muy significativa respecto a la situación descrita en la auditoría inicial".

Además, la Comunidad de Madrid añade que "esta segunda auditoría, remitida al Colegio de Ingenieros, fue enviada a la Consejería el pasado sábado a las 17:41 horas por la empresa Instalaciones CEDIAL, la misma que elaboró la primera, con firma a las 17:33 del mismo día. La resolución del consejero se produce después de que la Dirección General de Deportes, haya remitido hoy mismo los informes preceptivos".

El Rayo Vallecano, harto de la situación con su estadio

En el Rayo Vallecano respiran aliviados con la decisión tomada. Sobre todo, un Beñat San José que así comentó ayer lunes sus sensaciones con problema del estadio franjirojo: "La verdad es que todo esto está ya pasando a un nivel que no está gustando a nadie ni es bueno para nadie. Yo no quiero comentar mucho más, porque al final somos los entrenadores que venimos aquí y tenemos que hablar de todo".

El técnico del Rayo reconoce que "es verdad que el no jugar en tu estadio implica en el juego, implica en el rendimiento, en el día a día, que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así no sea. Yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para que ya mañana pudiéramos estar jugando en Vallecas y considero que va a haber más que tiempo suficiente para que el siguiente partido podamos jugar en Vallecas".

Beñat San José dejó claro que él no es "el más indicado para comentarlo, pero ya lo dije hace un tiempo, que de estas situaciones sacar cosas buenas es difícil. Entonces espero que se resuelva y volvamos a la normalidad, tanto nosotros como los aficionados, a la normalidad que todo club, todos los jugadores, toda afición merece".

El Rayo Vallecano se despedirá de Butarque

Por ello, el Rayo Vallecano se despedirá en el día de hoy de Butarque, en el encuentro correspondiente a la jornada seis de LaLiga EA Sports. El conjunto de Beñat San José dice adiós a la que ha sido su casa en este último mes, desde el partido contra el Alavés del pasado 20 de agosto, que acabó en empate a uno, hasta la victoria ante el Racing de Santander de José Alberto López por 3-2, con gran actuación de Camello.

Sin embargo, el Rayo Vallecano puede sumar buenas noticias sin consigue la victoria contra el Espanyol, que llega por su parte con buenas sensaciones tras el triunfo frente a Osasuna. Los de Beñat San José tienen la oportunidad de lograr los tres puntos como locales, antes de visitar El Sadar este sábado, último encuentro para ambos equipos antes del parón de selecciones.