Vallecas tendrá que esperar y el Espanyol se queda sin entradas

El Rayo Vallecano afrontará ante el Espanyol una nueva jornada como local lejos de Vallecas. A menos de 48 horas del partido, la Comunidad de Madrid ha confirmado que el estadio no podrá acoger el encuentro, mientras sigue la incertidumbre sobre la sede y las entradas para los aficionados

El Rayo Vallecano afrontará este martes ante el Espanyol una nueva jornada como local lejos de Vallecas. El partido se disputará a las 19:00 horas, pero a menos de 48 horas del encuentro los aficionados franjirrojos seguían sin conocer oficialmente la sede ni tenían información sobre las entradas. El Rayo lo intentó hasta el último momento. El objetivo del club era recuperar su estadio para recibir al Espanyol, pero los plazos no han dado margen. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, confirmó este lunes que el partido del martes no podrá celebrarse en Vallecas.

La situación supone un nuevo capítulo en el conflicto alrededor del estadio. La Comunidad de Madrid ha recibido el informe positivo de la auditoría realizada sobre las instalaciones, aunque todavía quedan actuaciones pendientes para que el campo pueda volver a acoger un encuentro con normalidad. "No va a poder ser en el partido del martes, pero vamos a intentar que el siguiente partido sí se pueda disputar", explicó De Paco en Buenos Días Madrid. Ese siguiente encuentro en casa queda, por tanto, como el próximo horizonte para el Rayo. El calendario apunta al 10 de octubre como la fecha en la que los aficionados franjirrojos podrían volver a ver a su equipo en Vallecas.

El Espanyol se queda sin entradas visitantes

A la incertidumbre sobre el escenario se ha añadido otro problema. El Espanyol comunicó que el Rayo no pondrá entradas a disposición de sus aficionados visitantes, una decisión que el club catalán ha recibido con evidente malestar. El conjunto perico recordó que no es la primera vez que ocurre esta temporada. Ya sucedió en los desplazamientos ante el Deportivo Alavés y el Racing de Santander.

El Espanyol aseguró en su comunicado que "sigue realizando todas las gestiones oportunas con el club local y las autoridades competentes para defender los intereses de nuestra masa social". De esta forma, los aficionados blanquiazules afrontan también el partido sin una solución clara para poder acompañar a su equipo en las gradas.

La Comunidad pone el foco en el estadio

Mientras el partido ante el Espanyol ya está decidido que no podrá celebrarse en Vallecas, la Comunidad de Madrid mantiene abierta la puerta a que el estadio pueda recuperar la actividad en octubre. Mariano de Paco explicó que se están elaborando nuevos informes para comprobar si se han solucionado las deficiencias detectadas en el recinto. El objetivo es determinar si los elementos que faltaban por problemas de mantenimiento o por incumplimientos del club han sido corregidos. "Esperamos que el partido de octubre se pueda jugar con normalidad", señaló el consejero.

Pero el problema no se limita al estado de las instalaciones. La Comunidad también mantiene abierto otro frente con el Rayo relacionado con la concesión del estadio. De Paco aseguró que continuarán con el proceso para estudiar la extinción de dicha concesión al considerar que el club no ha cumplido con sus obligaciones. "El Rayo Vallecano tiene que estar a la altura de su equipo, de su afición, de su barrio y también a la altura de la institución como la Comunidad de Madrid", afirmó.