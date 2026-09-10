Bryan Zaragoza vuelve a El Sadar con una misión en el Espanyol

Bryan Zaragoza afronta una nueva etapa con el Espanyol y este sábado vivirá un reencuentro especial con Osasuna. El extremo vuelve a El Sadar, donde recuperó protagonismo y brilló antes de emprender un nuevo camino. Ahora busca recuperar su mejor versión

Bryan Zaragoza cumplió este miércoles 25 años en plena búsqueda de estabilidad. El malagueño afronta su llegada al Espanyol como una oportunidad para volver a sentirse importante después de unas últimas temporadas marcadas por los cambios y los problemas físicos. Su estreno como perico llegó el pasado domingo frente al Sevilla. Dispuso de 15 minutos en el RCDE Stadium y ahora tiene por delante un escenario especialmente conocido: El Sadar.

No será un regreso cualquiera. En Pamplona encontró durante la temporada 2024/25 una continuidad que le permitió volver a mostrar el desborde que había exhibido anteriormente con el Granada.

Osasuna sacó su mejor versión

Bryan llegó al conjunto navarro el 9 de agosto de 2024, cedido por el Bayern de Múnich. El club alemán acababa de convertir en propiedad su fichaje tras pagar 13 millones de euros al Granada y no incluyó una opción de compra en el préstamo.

En Osasuna disputó 28 partidos oficiales, 27 de ellos en LaLiga y uno en Copa del Rey. Solo marcó un gol, pero su influencia fue mucho mayor de lo que refleja esa cifra: repartió seis asistencias y dejó varias actuaciones que volvieron a colocarle en el radar de la Selección. Entre ellas destaca especialmente una que todavía permanece en la memoria de El Sadar.

El 2 de marzo de 2025, Bryan fue protagonista en el triunfo de Osasuna ante el Barcelona. El extremo puso el partido cuesta arriba para los azulgranas con un gol y una asistencia en los primeros compases del encuentro. Los rojillos terminaron imponiéndose por 4-2 y Bryan volvió a demostrar que podía marcar diferencias ante uno de los grandes de LaLiga. No era, además, la primera vez que se exhibía contra el conjunto azulgrana: ya había firmado un doblete con el Granada en la temporada anterior.

Aquella etapa también le permitió regresar a la dinámica de la Selección española. Disputó minutos ante Serbia y Suiza y volvió a entrar en los planes de Luis de la Fuente en marzo, aunque una lesión muscular le impidió participar en los encuentros y terminó quedándose fuera de la Eurocopa. Los problemas físicos fueron precisamente uno de los obstáculos durante su paso por Osasuna. En diciembre sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que le mantuvo alrededor de dos meses alejado de los terrenos de juego. Posteriormente, una dolencia muscular en el muslo derecho volvió a frenarle.

Ahora vuelve con otra camiseta

En su despedida con el Osasuna dejó claro el vínculo que había creado con el club y, especialmente, con El Sadar. "Ha sido un orgullo formar parte de un club como este en el que todo el mundo te hace sentir como en casa", escribió entonces el futbolista. También tuvo palabras para la afición: "Cada partido en El Sadar ha sido una oportunidad para intentar devolver todo ese cariño que me habéis dado".

Ahora regresará a ese mismo estadio, pero defendiendo los colores del Espanyol, y el contexto es diferente porque Bryan ya no llega a Pamplona como aquel jugador cedido que necesitaba recuperar sensaciones, sino como una de las apuestas del conjunto blanquiazul.