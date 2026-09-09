La ambición de Javi Hernández: "De cara a puerta puedo ofrecer bastante más"

Javi Hernández se ha convertido en una de las revelaciones del Espanyol tras regresar de su cesión en el Mirandés. El canterano, elegido mejor Sub-23 de agosto, destaca su crecimiento y reconoce que todavía tiene margen para mejorar de cara a portería

El Espanyol ha encontrado en Javi Hernández una de las grandes noticias de este inicio de temporada. El canterano blanquiazul regresó este verano después de pasar el curso anterior cedido en el Mirandés y, en apenas cuatro jornadas, se ha convertido en una de las piezas destacadas del conjunto dirigido por Manolo González.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido. El futbolista ha sido elegido mejor jugador Sub-23 del mes, un reconocimiento que llega después de haber demostrado su capacidad para generar fútbol y, especialmente, para convertirse en un asistente habitual para sus compañeros. Javi Hernández ha ofrecido este miércoles su primera rueda de prensa y ha repasado su evolución durante los últimos meses, además de analizar el buen momento que atraviesa el equipo.

Miranda, clave para su crecimiento

El paso por el Mirandés fue fundamental para que el futbolista adquiriera experiencia y, sobre todo, minutos de competición. Javi reconoce que esa continuidad le permitió adaptarse a la exigencia del fútbol profesional. "Al final, jugadores jóvenes como yo, lo importante es tener minutos. En Miranda tuve la suerte de que confiaron en mí, tuve muchos minutos y me acostumbré a jugar 90", explicó. El jugador considera que aquella experiencia también le permitió ganar "bastante físico" y capacidad competitiva.

Su regreso al Espanyol ha supuesto ahora un nuevo salto. La principal diferencia que ha encontrado respecto a Segunda División está en el ritmo. "En Primera va todo más rápido, el ritmo es muy alto y la velocidad es la mayor diferencia", señaló. El reconocimiento como mejor Sub-23 del mes supone un impulso para el joven futbolista, que se mostró especialmente agradecido. "Es un orgullo recibir este reconocimiento. Estoy muy agradecido con LaLiga, con Manolo, con el equipo y con todo el mundo", afirmó.

Precisamente, Manolo González aparece como una figura importante en su evolución. Ambos ya coincidieron cuando Javi militaba en el filial y el técnico fue una de las personas que más contribuyó a su crecimiento táctico. "Es importantísimo. Cuando empecé en el filial hicimos un año muy bueno y me ayudó mucho a crecer tácticamente. Este año, llegar y ponerme de inicio el primer partido te da mucha confianza", explicó.

Roberto y Calatrava, sus grandes socios

El buen momento de Javi también se entiende a través de sus conexiones con los jugadores ofensivos. Una de ellas es la que mantiene con Roberto Fernández, a quien ha servido varios balones peligrosos. "Es un jugadorazo y que me siga haciendo buenos los centros que le hago. Es muy fácil jugar con él. Es un delantero con mucho gol y que lo pelea todo", destacó.

También habló de su sociedad con Calatrava, al que definió como otro futbolista con muchísima calidad. A pesar de su buen comienzo, Javi no quiere conformarse. El centrocampista considera que todavía tiene margen para mejorar, especialmente en el apartado goleador. "De cara a puerta sí que puedo ofrecer bastante más. No he tenido muchas situaciones de gol y eso puedo ir mejorándolo con el tiempo", reconoció.

Sin presión antes de Osasuna

El Espanyol afronta ahora el duelo ante Osasuna con la intención de mantener su dinámica. Javi asegura que el vestuario permanece unido y que no existe presión por el buen inicio. "Está muy unido, vamos partido a partido y no sentimos presión", afirmó. El canterano tiene claro el camino: "Tenemos que hacer lo que venimos haciendo, con las cosas claras e ir a ganar cada partido".

Además, reivindicó la importancia del trabajo defensivo de todo el equipo. "Todo jugador tiene que defender. Es imposible ganar un partido si hay un jugador que no defiende", sentenció. Una declaración que refleja la madurez de un futbolista que, tras su paso por Miranda, ha regresado al Espanyol dispuesto a aprovechar su oportunidad.