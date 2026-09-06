Espanyol - Sevilla, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Espanyol-Sevilla que se disputa en el RCD Stadium, donde los nervionenses buscan su tercera victoria

¡Muy buenas a todos! Les damos la bienvenida al directo del Espanyol-Sevilla en el RCD Stadium, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga y que puede seguir en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. ¡Gracias por elegirnos!

Dos bajas, los tres últimos fichajes y una ausencia programada en la lista del Sevilla contra el Espanyol

Los nervionenses buscan su tercera victoria de la temporada aupados por un final de mercado ilusionante y la presencia en la lista de los tres últimos fichajes, Stassin Félix Correia y Fofana .

Aunque la temporada acaba de empezar, el proyecto de Monchi necesita una victoria tras dos derrotas consecutivas ante Reañ Madrid y Real Sociedad para no empezar a preocuparse.

Los nuevos fichajes y el rodaje de Kochorashvili provoca que existan incógnitas en la mayoría de las líneas, sobre todo en el centro del campo y en el costado izquierdo. Pronto se despejarán.

Alineaciones Espanyol - Sevilla: alineación probable de Espanyol y Sevilla en la jornada 4 de LaLiga

A la espera de los alineaciones oficiales, estos son los posibles onces:

¡Ya tenemos el once del Sevilla y viene con novedades! Estas es la apuesta de García Plaza contra el Espanyol: Odysseas; Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Ejuke y Robbie Ure.

¡Ya está también el once del Espanyol! Manolo González se la juega con estos hombres:

Moscardo y el otrora sancionado Cabrera son las únicas novedades en el once perico, del que salen Drkusic y Urko.

Monchi lanza flores a José Ignacio Navarro a las puertas de su primer cara a cara con el Sevilla

El de San Fernando será protagonista, posiblemente a su pesar, en la cita de hoy, después de apostar por el proyecto perico y decir en su presentación que eligió el destino donde más interés mostraron.

El técnico ha preferido dejar a los tres últimos fichajes en el banquillo, por lo que renuncia a jugar con dos delanteros con Ure y Stassin, si bien se guarda esa carta por si el partido lo requiere.

"Cuando se cierra el mercado, para mí son los mejores. Estás a expensas de salidas y entradas, pero cuando se cierra el mercado estás a tope con ellos y les das la máxima confianza porque los que sacan adelante los partidos son ellos", explicó el técnico, que analiza el partido de hoy: "Vamos a jugar contra un rival muy hecho, muy construido, a la imagen y semejanza del míster, que llevan bastante tiempo juntos y es una ventaja. Me acuerdo del partido del año pasado, que fue dramático. Esperamos no llegar a esos momentos. Si competimos y vamos a por el partido, vamos a tener nuestras opciones".

"El que más preparado viene es Félix, que venía jugando asiduamente. Fofana no juega desde el 1 de febrero un partido entero, así que por recomendaciones me han dicho que vayamos con tiento. Y Lucas estaba entrando y saliendo, creo que puede entrar en la segunda parte", señaló antes del partido García Plaza, que ve la plantilla completa.

¡Tres victorias del Sevilla en las últimas cinco visita al Espanyol! Dato muy favorable para los nervionenses de cara a este choque.

Sangante vuelve al centro de la zaga junto a Kike Salas, mientras que Kochorashvili entra como titular de acompañante de Agoumé y adelanta la posición de Guridi en detrimento de Peque, lo que se puede considerar una sorpresa al no funcionarle ante el Rayo. Además, Ejuke relega a Julio Díaz en un once sin los tres últimos fichajes.

El Sevilla visita este domingo el RCD Stadium para medirse al Espanyol con la intención de firmar su tercera victoria de la temporada tras la derrota con el Atlético de Madrid. Cita que puedes seguir en directo sin perderte nada en el minuto a minuto ofrecido por ESTADIO Deportivo.

Después de un cierre de mercado muy movido y fructífero en Nervión, Luis García Plaza se ha desplazado a Barcelona con los tres fichajes de última hora Lucas Stassin, Félix Correia y Youssouf Fofana, que han entrado en su primera convocatoria como sevillistas y aumentan considerablemente las opciones del técnico a la hora de componer el once o realizar los cambios.

Solo dos bajas sevillistas

Tres caras nuevas que han revitalizado la ilusión del sevillismo y podrían estrenarse hoy mismo con la elástica nervionense en la segunda salida blanquirroja de la temporada tras haber conquistado San Mamés en la jornada 2.

En el capítulo de noticias negativas, García Plaza sigue sin disponer de Rubén Vargas, ahora por unas molestias en la rodilla, ni de Marcao, que continúa con su proceso de recuperación.

Son las dos únicas bajas de la plantilla, si bien cabe apuntar que el míster madrileño ha dejado fuera de la lista a Nico Guillén tras haber estado en las tres anteriores para alternarlo con el filial y que no pierda ritmo. Hoy ha sido titular en la victoria del Sevilla Atlético contra el Tamaraceite.

Urgencias en el Espanyol

Por parte perica, el Espanyol de Monchi suma tres puntos menos que los sevillistas, con un triunfo y dos derrotas, y necesita resurgir esta noche para no empezar a tener cierta preocupación. Para ello, Manolo González no dispone de los delanteros Javi Puado y Kike García, pero tiene a su disposición ya a Bryan Zaragoza.