Alineaciones Espanyol - Sevilla: alineación probable de Espanyol y Sevilla en la jornada 4 de LaLiga

El técnico sevillista, que ya cuenta con los tres últimos fichajes, introducirá retoques en el once una vez resuelva las incógnitas en varias posiciones; Manolo González, con bajas arriba

El Sevilla afronta domingo su segunda salida de la temporada con su visita al Espanyol y lo hace con novedades en lista de convocados que pueden condicionar el once de Luis García Plaza.

No en vano, han viajado con el resto del grupo los tres últimos fichajes de José Ignacio Navarro, Lucas Stassin, Félix Correia y Youssouf Fofana tras haber aterrizado el Nervión el pasado martes los dos primeros y el miércoles el pivote. La presencia de belga concede a García Plaza la opción de utilizar su habitual 4-4-2, hasta ahora inviable, si bien lo lógico es que los recién llegados empiecen en el banquillo. Por ende, todo apunta que mantendrá el sistema con un solo punta arriba.

Cambios en el once sevillista

Con los tocados Vargas y Marcao, inéditos este curso, como únicas ausencias, existen varias dudas en el once sevillista más allá de que no salgan de inicio las últimas incorporaciones y es probable que presente cambios con respecto a la derrota contra el Atlético.

En este sentido, con Vlachodimos intocable, los dos laterales permanecerán igual, pero podría devolver al once a Sangante en detrimentos de Castrín, aunque tampoco se descarta que apueste de nuevo por los dos canteranos.

Dudas en el doble pivote y la media punta

Por delante, se le multiplican las opciones a García Plaza para el doble pivote, pues ya Kochorashvili ya tuvo minutos contra el Atlético y Fofana se sumó a última hora al proyecto, lo que pone en peligro la pareja formada hasta ahora por Agoumé y Guridi.

Así las cosas, es posible que el georgiano parta de inicio junto al francés, lo que mandaría al banquillo al ex del Alavés. No obstante, contra el Rayo, adelantó su posición, otra vía factible ante la indefinición del mediapunta, posición en la que podría desempeñarse también Peque o, incluso, Isaac Romero, siempre y cuando no apueste ya por Stassin y los dos delanteros.

En cuanto a los costados, Miguel Sierra es indiscutible en la derecha, pero en la izquierda cabe que Ejuke o Correia -tambiém está Alfon- ocupen el lugar de Julio Díaz, no demasiado afortunado contra el Atlético. En la punta de lanza, salvo sorpresa, partirá Robbie Ure, ahora ya con la competencia del belga.

Dos bajas importantes en el Espanyol

Por parte del Espanyol, Manolo González no dispone de los delanteros Javi Puado y Kike García, lesionados, pero cuenta con el fichaje más llamativo de los pericos en el pasado mercado, Bryan Zaragoza. Está por ver si Gorosabel, que llegó sobre la bocina, está para tener minutos. Sin duda, ahora el hombre a tener en cuenta en el cuadro blanquiazul es el punta Roberto Fernández.

Posibles onces:

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo; Urko González, Javi Hernández, Edu Expósito; Calatrava, Dolan y Roberto Fernández.

Sevilla FC: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Miguel Sierra, Peque, Ejuke o Julio Díaz; y Robbie Ure.