Rayo Vallecano - Racing de Santander: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 4 de LaLiga

El Rayo Vallecano busca su primera victoria hoy sábado ante un Racing de Santander que llega con la moral reforzada tras ganar al Elche. El duelo será a las 18:30 y enfrentará además a dos delanteros en racha: Sergio Camello y Yassir Zabiri

El Rayo Vallecano afronta este sábado una nueva jornada de LaLiga con la obligación de reaccionar. El conjunto franjirrojo recibe al Racing de Santander en el Estadio Ontime Butarque, escenario que volverá a ejercer como casa local del equipo madrileño ante la imposibilidad de utilizar Vallecas. LaLiga ya ha confirmado que el duelo se mantiene en la fecha prevista después de desestimar la petición de aplazamiento presentada por el Rayo.

Los de Beñat San José llegan necesitados de puntos después de sumar únicamente uno en las tres primeras jornadas. La derrota por 5-2 ante el Barcelona dejó al Rayo en la zona baja de la clasificación y todavía sin conocer la victoria. Enfrente estará un Racing que aterriza en Madrid con cuatro puntos y después de conseguir su primer triunfo de la temporada ante el Elche (3-2).

Horario y dónde ver el Rayo Vallecano - Racing

El encuentro se disputará este sábado 5 de septiembre a las 18:30 horas en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés. El partido podrá seguirse en televisión a través de Movistar Plus+, M+ LaLiga y Orange Fútbol.

Alineaciones Probables

Beñat San José mantiene el 4-2-3-1 como dibujo de referencia, aunque existen algunas dudas en determinadas posiciones. El equipo de Beñat San José afronta una jornada especialmente importante. Con solo un punto de nueve posibles, los franjirrojos necesitan estrenarse con un triunfo para recuperar confianza y comenzar a alejarse de la zona peligrosa.

Rayo: Dani Cárdenas, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Adrià Pedrosa, Óscar Valentín, Unai López, Bouare, De Frutos, Sergio Camello y Álvaro García.

El Racing, por su parte, llega con la moral reforzada tras su victoria ante el Elche y buscará aprovechar las dudas de un Rayo que volverá a ejercer de local lejos de Vallecas y manteniendo el 4-2-3-1. Butarque será, por tanto, el escenario de un duelo con mucho en juego para ambos.

Racing: Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Facundo González, Jorge Salinas, Iván Martín, Íñigo Sainz-Maza, Giorgi Guliashvili, Sergio Canales, Íñigo Vicente y Yassir Zabiri

Sergio Camello y Yassir Zabiri llegan al duelo de Butarque como dos de los grandes nombres a seguir. El delantero del Rayo viene de firmar un doblete ante el Barcelona, una actuación que confirmó su buen momento y le permitió hacer historia con el conjunto franjirrojo. Enfrente estará un Zabiri que llega con la pólvora cargada. El atacante del Racing fue el gran protagonista de la victoria frente al Elche al conseguir un hat-trick en apenas treinta minutos, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la defensa del Rayo. Dos delanteros en racha y con un objetivo común: volver a ser decisivos para que sus respectivos equipos sumen tres puntos.