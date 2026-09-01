Aarón Martín, nuevo refuerzo del Racing de Santander para la temporada 2026/2027

El conjunto cántabro incorpora a un defensor con una amplia trayectoria en las principales ligas europeas, después de cerrar un acuerdo con el Genoa italiano; el futbolista catalán firma inicialmente hasta junio de 2027, aunque su contrato contempla la posibilidad de prolongar su estancia en El Sardinero

El Racing de Santander ya tiene a su nuevo lateral izquierdo. El club verdiblanco ha alcanzado un acuerdo con el Genoa CFC para hacerse con los servicios de Aarón Martín, que se incorpora a la plantilla dirigida para la temporada 2026/2027 con el objetivo de aportar experiencia y recorrido en la banda.

El jugador, nacido en Montmeló (Barcelona) el 22 de abril de 1997, ha firmado un contrato con la entidad cántabra hasta el 30 de junio de 2027, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar su vinculación más allá de esa fecha.

Su llegada supone una incorporación de notable experiencia internacional, ya que el defensor acumula partidos en tres de las grandes ligas europeas. En su trayectoria figuran 116 encuentros en la Bundesliga, 81 en LaLiga y 91 en la Serie A italiana.

Una trayectoria que comenzó en el Espanyol

Martín se formó en las categorías inferiores del Espanyol, club con el que dio el salto al fútbol profesional. Su debut con el primer equipo llegó el 2 de octubre de 2016, en un encuentro frente al Villarreal disputado en Cornellà-El Prat.

Su rendimiento no pasó desapercibido y apenas dos años después puso rumbo a Alemania. El Mainz 05 apostó por su incorporación y el catalán permaneció en el conjunto germano hasta diciembre de 2020. En esa etapa llegó a disputar 124 partidos y marcar seis goles.

En la temporada 2020/2021 tuvo además una experiencia en LaLiga con el Celta de Vigo, donde jugó cedido durante media campaña antes de regresar a Alemania para continuar su trayectoria en Mainz.

Consolidado en el fútbol italiano

En 2023 se produjo un nuevo cambio de rumbo para el futbolista. Martín se incorporó al Genoa, donde ha desarrollado las últimas temporadas y se ha convertido en un jugador habitual en la Serie A.

Con el cuadro italiano ha disputado 91 encuentros en la máxima categoría, además de otros seis en la Coppa de Italia, una experiencia que ahora trasladará a un Racing que apuesta por un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel.

El club santanderino ha descrito sus cualidades en un comunicado en el que destaca su altura y su peso. Con 1,78 metros de altura y 72 kilogramos de peso, el futbolista desempeña principalmente la posición de lateral izquierdo, aportando experiencia defensiva y capacidad para recorrer toda la banda.

Doble campeón de Europa con España

La trayectoria de Aarón Martín también incluye un amplio recorrido con las categorías inferiores de la selección española. El catalán fue internacional desde la Sub-15 hasta la Sub-21, acumulando un total de 36 partidos con las diferentes selecciones nacionales.

Además, cuenta con un importante palmarés internacional en su etapa formativa. Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, actual seleccionador absoluto, Martín se proclamó campeón de Europa con España en las categorías Sub-19 y Sub-21. El primer título llegó tras imponerse a Rusia en la final del Europeo Sub-19, mientras que posteriormente volvió a levantar el trofeo continental con la Sub-21 después de superar a Alemania.

Ahora, después de haber pasado por España, Alemania e Italia, Aarón Martín regresa al fútbol español para iniciar una nueva etapa en Santander. El lateral se convierte así en una de las incorporaciones con mayor experiencia de la plantilla verdiblanca para el nuevo curso.