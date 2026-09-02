Polémica entre el Racing de Santander y el Rayo Vallecano por el próximo partido de Liga

Roberto González, director de comunicación del equipo cántabro, explicó cómo está la situación en torno al partido que enfrenta a los de Beñat San José y los de José Luis López, sin sede confirmada aún

El Rayo Vallecano recibirá este sábado al Racing de Santander. Los de Beñat San José volverán a ejercer de líder tras la dura derrota ante el Barcelona, aunque con al duda por confirmar de dónde se disputará dicho partido de LaLiga EA Sports, correspondiente a la jornada 4. En este sentido, Roberto González, director de comucación del club cántabro, ha explicado cómo está la situación en estos momentos, apuntando a Butarque.

Cabe recordar que el Rayo Vallecano tuvo que jugar el encuentro ante el Alavés en Butarque, ante la imposibilidad de que Vallecas acogiera el choque de LaLiga. Por ello, la polémica continúa en torno a la entidad franjirroja, que sigue sin confirmar el estadio del próximo duelo ante el Racing de Santander, a la espera de la pertinente planificación en el equipo cántabro y las entradas para los aficionados que quieran desplazarse.

Vallecas espera luz verde para la vuelta al fútbol

Por un lado, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, comentó el pasado lunes la situación con Vallecas: "Nunca hemos puesto fecha para el final de este procedimiento. Estamos intentando que sea lo más rápido posible. La semana pasada se inició la segunda auditoría para comprobar si el estadio es seguro, que es lo primordial para nosotros por encima de todo".

Además, añadió que "no es un proceso inmediato porque hay que analizar muchos parámetros. El Rayo ha realizado mejoras, las que tenía que haber hecho en su momento. Confirma que el estadio no estaba en las condiciones de seguridad y salubridad que tenía que estar. Si el Rayo sigue sin poner problemas, la auditoría se terminará lo antes posible para que el club y la afición puedan disfrutar del estadio lo antes posible".

Butarque sigue sonando con fuerza en el Rayo Vallecano

Roberto González, director de comunicación del Racing de Santander ha explicado en el día de hoy su versión hasta el momento: "Se nos comunica a nosotros, al Rayo Vallecano, están en copia del correo el director jurídico y el director deportivo del Rayo, a diversos departamentos de la Federación, a diversos departamentos de LaLiga y al CTA (Comité Técnico de Árbitros)".

De esta manera, el director de comunicación del Racing de Santander apuntó que "a todos se nos comunica a la vez, a las 14.29 horas, que el partido se jugará en el estadio Ontime Butarque. Para nosotros, claramente, se juega en Butarque el próximo sábado". Por ello, todo parece indicar que el estadio elegido para el encuentro contra el Rayo Vallecano será el del Leganés, a falta de la confirmación oficiail de las partes.

El Racing de Santander siembre la duda en sus aficionados

Roberto González dejó en el aire la duda la venta de entradas a los aficionados del Racing: "Hemos tenido problemas logísticos para montar el viaje y nosotros de lo que nos fiamos es de lo que nos han comunicado oficialmente a todas las partes desde el Departamento de Comunicación de LaLiga. Lo que no podemos afirmar en estos momentos es si se van a vender o no entradas para nuestros aficionados".

En este sentido, la confirmación oficial de la sede del partido entre el Rayo Vallecano y el Racing de Santander debe ser cuestión de tiempo, sabiendo la cercanía con la fecha del partido, fijada para este sábado 5 de septiembre. Los de José Alberto López cuentan las horas para afrontar su segunda salida a domicilio esta temporada en LaLiga EA Sports, tras las malas noticias que dejó el choque ante el Getafe en El Coliseum.

El Racing de Santander visita al Rayo Vallecano con la plantilla cerrada

Por otro lado, el Racing de Santander encara el duelo ante el Rayo Vallecano con la plantilla cerrada, tras la finalización del mercado de fichajes. José Alberto López ya dispone de todas las incorporaciones que el club ha firmado, como las de Pablo García, del Real Betis o las de Jeanuel Belocian y André Almeida, cedidos del Bayer Leverkusen y Valencia, respectivamente. Los tres podrían tener minutos este sábado para sus estrenos.

En su caso, André Almeida, que salió del Valencia, viene de estar sin minutos desde el pasado 25 de julio, por lo que la falta de continuidad le puede retrasar su debut con el Racing de Santander. No obstante, el portugués afronta una interesante etapa en la que podría tener continuidad con José Alberto López, en un centro del campo en el que destacan otros fichajes que ha hecho el club, como los de Sergio Canales o Iván Martín.