Al Valencia se le cae el fichaje de Marvin Ducksch, el sustituto de Sadiq, y anuncia la salida de André Almeida al Racing

El club de Mestalla se había fijado en el delantero alemán del Birmingham City como la solución a la lesión del nigeriano que estará varios meses alejado de los terrenos de juego. Por su parte, una vez anunciado Harvey Elliot también comunica la cesión de André Almeida

Últimas horas de bastante movimiento en el Valencia CF el cual se ha visto abocado a acudir al mercado de fichajes después de la lesión de Umar Sadiq, quien estará alejado de los terrenos de juego durante varios meses por una inoportuna lesión. La dirección deportiva de Mestalla ha apostado por el veterano Marvin Ducksch, quien iba a llegar cedido desde el Birmingham City del fútbol inglés, pero todo se ha enquistado cuando todo estaba a punto de cerrarse.

No se ha quedado ahí el Valencia CF ya que el club de Mestalla también ha anunciado la incorporación de Harvey Elliott, procedente del Liverpool, al mismo tiempo que ha comunicado la salida de André Almeida que se marcha prestado al Racing de Santander que al final se ha llevado el gato al agua ya que había bastantes equipos interesados en el portugués.

Marvin Ducksch era el recambio del lesionado Umar Sadiq, pero el Birmingham City no da luz verde

El Valencia CF se ha lanzado a por un delantero en esta recta final del mercado de fichajes y había llegado un acuerdo con el Birmingham City, que juega en la Segunda división de Inglaterra (The Championship), para que llegara Marvin Ducksch en calidad de cedido sin opción a compra.

Sin embargo, la operación no se hará debido a que el Birmingham City ha considerado que no había tiempo material para culminarla correctamente según ha informado el compañero Héctor Gómez.

El delantero, alemán y de 32 años, iba a reforzar la delantera del equipo de Carlos Corberán después de haber marcado 11 goles y haber dado 2 asistencias en 36 partidos disputados durante la pasada campaña en el club inglés.

Ahora está por ver que el Valencia CF vaya a por otro delantero ya que quedan muy pocas horas para que se cierre de manera definitiva el mercado de fichajes de verano.

André Almeida se marcha cedido al Racing de Santander y llega Harvey Elliott

Por otro lado, el Valencia CF también ha aprovechado para reforzarse con Harvey Elliott quien llega en calidad de cedido procedente del Liverpool. El atacante está llamado a dotar de rapidez y verticalidad al equipo que entrena un Carlos Corberán que se juega su continuidad en los próximos partidos de LaLiga después de un mal inicio de temporada.

El Valencia CF también ha anunciado la salida de André Almeida que finalmente se marcha en calidad de cedido al Real Racing Club de Santander. El portugués lleva semanas queriendo salir del Valencia CF y había muchos equipos interesados en conseguir su fichaje. El que más se había movido era el RC Celta, pero no hubo acuerdo con el club gallego. Al final ha sido el equipo de Cantabria, recién ascendido a Primera división y más que posible rival del club de Mestalla en la lucha por la permanencia en la élite del fútbol español, el que ha convencido a André Almeida y al Valencia CF que se quita así a unos de los descartes de Carlos Corberán ya que el de Cheste no contaba con él.