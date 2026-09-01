Gayà vive una situación inédita en el Valencia
José Luis Gayà, el capitán del Valencia ha encadenado dos partidos de LaLiga completos en el banquillo por primera vez desde su debut en 2014. Sin lesión de por medio, Carlos Corberán ha apostado por Jesús Vázquez
José Luis Gayà se enfrenta a un escenario desconocido en su carrera con el Valencia. El capitán che, uno de los grandes símbolos del club durante la última década, ha encadenado dos partidos consecutivos de LaLiga sin disputar un solo minuto, una situación que nunca había vivido desde que debutó con el primer equipo en la competición en 2014.
El lateral izquierdo fue titular en el estreno liguero frente al Celta, pero desde entonces ha perdido su sitio en el once. Ante el Betis, en Mestalla, tuvo que ver todo el encuentro desde el banquillo y la historia se repitió este domingo en Riazor frente al Deportivo. En ambos casos, se ha explicado que Gayà estaba disponible y no existía ningún problema físico que justificara su ausencia. La decisión responde exclusivamente a motivos deportivos. Carlos Corberán considera actualmente que Jesús Vázquez atraviesa un mejor momento y ha apostado por él para ocupar el lateral izquierdo. Una situación que supone un cambio importante para un futbolista que durante años ha tenido prácticamente asegurado su puesto en el equipo.
Un escenario que nunca había vivido
Gayà ha pasado por prácticamente todo durante sus más de diez años en el primer equipo valencianista. Ha vivido cambios constantes en el banquillo, temporadas de crisis, competiciones europeas, lesiones, rotaciones y diferentes compañeros peleando por el puesto. Sin embargo, nunca había enlazado dos jornadas de Liga completas como suplente estando en condiciones de jugar.
El capitán suma 344 encuentros ligueros con el Valencia, 324 de ellos como titular. En únicamente 13 ocasiones se quedó en el banquillo durante todo un partido de Liga. Ahora, dos de esas suplencias han llegado de forma consecutiva. Es un cambio importante para esa persona que siempre se convirtió en titular habitual desde muy joven y que además, terminó heredando el brazalete de capitán. Desde su irrupción bajo las órdenes de Nuno en 2014, Gayà ha conseguido mantenerse en el once pese a la llegada de diferentes entrenadores y competidores para su demarcación.
Jesús Vázquez gana terreno
La situación actual tiene un protagonista claro: Jesús Vázquez. El canterano está aprovechando la oportunidad que le ha brindado Corberán y, por el momento, ha conseguido convencer al técnico de que merece continuar en el once.
Gayà ya ha tenido que competir por el puesto en el pasado. Primero fueron jugadores como Siqueira o Lato y, posteriormente, Jaume Costa o el propio Jesús Vázquez. La diferencia es que hasta ahora siempre había terminado recuperando su condición de pieza prácticamente indiscutible. A sus 31 años, el capitán tendrá ahora que responder sobre el césped si quiere recuperar el protagonismo perdido. La temporada apenas ha comenzado y queda mucho camino por recorrer, pero el escenario supone un reto inesperado para uno de los futbolistas que más representa al Valencia.
Una situación deportiva que coincide con su futuro
La situación deportiva de Gayà coincide con un periodo de incertidumbre alrededor de su futuro contractual. El valencianista tiene contrato con el club hasta 2027, aunque las conversaciones para ampliar su vinculación no han avanzado como se esperaba. La propuesta presentada por el Valencia incluía unas condiciones económicas muy inferiores a las que esperaba el entorno del jugador, por lo que sus agentes ni siquiera llegaron a considerarla.
Corberán ha sido preguntado por estasituación, y por la posibilidad de imaginar un Valencia sin su capitán. El técnico evitó entrar en demasiadas valoraciones y se limitó a señalar: "A día de hoy, Gayà está en el Valencia. Entonces yo me imagino un Valencia con Gayà".