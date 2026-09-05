El Sevilla vigila de cerca a Asane Sow, el joven extremo que brilla en Suiza

Emisarios sevillistas acudieron a Berna para ver en 'in situ' a la perla de 20 años que se ha convertido en la revelación del Basilea tras firmar en julio por solo 600.000 euros

El cierre de mercado estival supone un pequeño descanso en la ajetreada agenda de la dirección deportiva, pero su trabajo no se detiene en absoluto de cara a próximos mercados y a mantener controlado el panorama futbolístico internacional.

En este sentido, no baja la intensidad de los seguimientos y ojeo de futbolistas que gustan y empiezan a despuntar para registrarlos en agenda y estar pendiente de su evolución futbolística y contractual.

Dentro de este contexto, ha trascendido en las últimas horas que el Sevilla vigila de cerca a una de las grandes revelaciones en el fútbol suizo, casos del jovencísimo italo-senegalés Asane Sow.

Ojeadores sevillistas para ver 'in situ' a Asane Sow

Y es que sus 20 años, se ha convertido en el arranque de la competición en la gran estrella del Basilea, con números destacados y sensaciones que empiezan a llamar la atención en el Viejo Continente.

De ese modo, el club nervionense, ante el arranque demoledor del de Seriate, decidió mandar emisarios a Berna para espiarle en directo en el choque que enfrentó al Basilea contra el Young Boys y que terminó con empate a tres tantos.

El Sevilla estuvo representado en las gradas del Stadion Wankdorf, al igual que el Nápoles, para ver in situ al extremo izquierdo, que propició que los ojeadores sevillistas tomaran buena nota, pues fue protagonista al marcar el segundo tanto del Basilea. reflejo de su espectacular estado de forma.

Cuatro goles y tres asistencias por 600.000 euros

Así las cosas, Sow recaló este verano en el equipo helvético procedente del Pro Vercelli italiano por solo 600.000 euros, 200.000 por encima de su valor de mercado actual, y ha sorprendido a todos con un rendimiento superlativo.

No en vano, en los siete partidos que ha disputado hasta ahora, seis en la Super League y uno en la Copa, ha anotado cuatro goles y servidos tres asistencias, la última en el duelo del pasado jueves contra el Sion.

Su show comenzó con el Thun a principios de agosto, con dos goles y dos asistencias, y desde entonces en todos los partidos ha participado en algún gol, como ejecutor o asistente a excepción del jugado contra el Zúrich, antes de que el Sevilla le espiara en directo.

Aunque su posición natural es la de extremo izquierdo, en el Basilea se ha desempeñado habitualmente en el flanco derecho a pierna cambiada, a excepción de dos choque en los que ha ejercido de interior zurdo

El Basilea ya le ha puesto precio

Este nivel exhibido ha provocado que el Basilea haya establecido ya un precio de cara a próximos mercados, entre ocho y diez millones de euros, muy por encima de la tasación estimada a día de hoy por Transfermarkt, la cual en la próxima revisión experimentará un repunte importante.

Ahora mismo, el Sevilla tiene muy bien cubierta su posición natural en la izquierda, con hasta cuatro efectivos, pues el fichaje de Félix Correia se ha sumado a Rubén Vargas, Ejuke y Alfon González, si bien este seguimiento se realiza de cara al futuro, no para corto plazo, y, como se ha apuntado antes, en Suiza está siendo utilizado en la diestra.