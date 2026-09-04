Negocio futuro del Sevilla con la venta de Álex Costa por la letra pequeña del acuerdo

Traspasado a coste cero al Lugo a última hora, el club nervionense se reserva un elevado porcentaje del pase del delantero que le permitiría hacer caja en próximos mercados

A última hora del mercado, prácticamente sobre la bocina, se produjo una operación en clave nervionense que pasó desapercibida, obviamente, por el anuncio 'bomba' de la cesión de Youssouf Fofana procedente del Milan.

Se trataba de un movimiento en el filial, pero significativo por las expectativas que generó su fichaje el pasado verano y la opción de convertirse en un futuro negocio económico para los nervionenses.

De esa forma, el club anunció el traspaso delantero Álex Costa al Lugo, de Primera RFEF, tras un verano en el que llegó a tener incluso propuestas de Segunda, frustradas, según su entorno, por la opción de compra pedida en Eduardo Dato. El delantero deseaba salir para no bajar de categoría tras el descenso a Primera RFEF, pero no hubo luz verde hasta el último segundo para alivio del madrileño y de su entorno.

El Sevilla se guarda un elevado porcentaje de su pase

El traspaso, como se esperaba, es a coste cero, por lo que no supone ningún ingreso directo para el Sevilla, que sí realizó un pequeño pago a la Ponferradina para su fichaje, pero sí que podría engrosar sus arcas más adelante.

Y es que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la entidad nervionense se ha reservado un elevado porcentaje de su pase de cara a una futura venta si el futbolista de 23 años continúa con su progresión tras haber acabado la campaña pasada como pichichi con cuatro goles.

Más concretamente, el Sevilla se guarda un 40% de sus derechos y permanecerá pendiente de sus evoluciones por si en el futuro reporta réditos merced con una transacción en próximos mercados en el caso de que exhiba su olfato goleador en el Anxo Carro.

Se estrena contra su exequipo

Fichado como el 'killer' del nuevo proyecto lucense, Álex Costa ha necesitado de pocos entrenamientos para entrar ya en su primera convocatoria, para el partido que se disputa hoy mismo, a partir de las 21:15 horas.

El destino ha querido que su primer partido en el conjunto gallego sea en el estadio en el que destacó como goleador y llamó la atención del Sevilla, pues el Lugo visita El Toralín para medirse contra la Ponferradina, club desde el que llegó al Sevilla.

Costa no logró el objetivo de abrirse paso en el primer equipo del Sevilla

Como apuntan a esta redacción, Costa afronta con ilusión esta nueva etapa tras no haber conseguido su objetivo de abrirse la puerta del primer equipo sevillista, intención por la que firmó con el Sevilla pese al interés de última hora del Barça para reclutarlo en su filial.

El delantero tardó en ver puerta en un Sevilla Atlético con muchos problemas y en el que le llegaban pocos balones, para acelerar en la recta final y firmar cuatro aciertos.