Valencia 0-5 Barcelona: Lamine Yamal y Fermín dibujan otra manita blaugrana

El Barça volvió a ser arrollador en ataque y el Valencia sólo pudo asistir al espectáculo e intentar colaborar con alguna llegada. El conjunto de Flick se queda líder en solitario y empieza a asustar a todo el mundo en LALIGA

El Barça llegaba a este duelo ante el Valencia con la moral por las nubes y eso no tardó en notarse en el campo. Las sensaciones de unos y otros antes del choque estaban en las antípodas y el partido comenzó demostrando exactamente eso. Corberán apostó por una defensa de cinco con Arnau, Pepelu y Diakhaby como centrales y un centro del campo muy físico con Ugrinic, Dieng y Javi Guerra para dejar todo el ataque a la velocidad de Otorbi y Danjuma. En el Barça se optó por todo lo contrario, debut de Rodri junto a Pedri y Fermín en la sala de máquina para hacer fluir el juego con el balón.

Doblete de Lamine Yamal frustrado y gol de Fermín

En el minuto 6, tras un inicio de dominio barcelonista, Lamine Yamal recibía un gran pase de Fermín a la espalda de la defensa che y definía con un toque sutil con la izquierda imitando un poco a una vaselina para superar a Dimitrievski. Se le ponía complicado el partido a un Valencia, que llevaba cinco minutos escuchando protestas hacia la directiva y ya perdía ante el ciclón blaugrana. Tres minutos después, se volvía a repetir la historia, pero esta vez con un final frustrante para el Barça. Fermín se la daba a Lamine dentro del área y éste batía al portero che con tranquilidad, pero tras revisión del VAR, el gol quedó anulado por un fuera de juego milimétrico (media bota de Lamine Yamal).

El Barcelona seguía dominando, el Valencia consiguió acercarse a la portería rival para demostrar que estaba en el partido. Primero en una acción que peinaba Diakhaby tras un balón en largo y que dejaba a su compañero sólo, pero en fuera de juego y luego en otra acción de Jesús Vázquez que se quiso meter hasta la cocina y acabó perdiéndola dentro del área azulgrana. A esos dos acercamientos respondió el equipo de Flick con contundencia. Fermín recibía un balón de Gordon dentro del área y definía al palo largo para poner el 0-2 merecido en el marcador con su cuarto tanto de la temporada

Dimitrievski y Joan García se vistieron de héroes

En el resto del primer tiempo, el resultado se mantuvo en esa distancia de dos goles gracias a las buenas intervenciones de los porteros de ambos equipos. Dimitrievski tuvo más trabajo con las constantes llegadas del Barcelona y realizó varios paradones: un par a Lamine Yamal y otro a Fermín en el que también ayudó el palo. En el otro área, Joan García evitó que el Valencia se metiera en el partido con dos buenas intervenciones a Danjuma. En la primera ocasión, dos pérdidas, de Koundé primero y de Rodri después, permitieron al neerlandés quedarse a solas con el portero y en la segunda fue una buena jugada individual con cambio de ritmo, pero en ambas estuvo muy seguro el ex del Espanyol. Con ese resultado se llegaría al descanso finalmente en un primer tiempo en el que pudo haber más goles

Un huracán azulgrana para empezar el segundo tiempo

El Barça salió con la misma intensidad y las mismas ganas de seguir haciendo goles y no tardaría mucho en ampliar la ventaja. Lamine Yamal aprovechó un robo de Rodri para montar la contra, servir a Fermín López y este le regaló a Raphinha un nuevo gol en este inicio liguero. El brasileño volvió a tentarlo muy poquito después para hacer el cuarto, pero su tiro fue defectuoso y rebotó en un defensor. En los siguiente minutos, el Valencia movió el banquillo, con el debut de Harvey Elliott entre otras cosas, pero no conseguiría frenar a los blaugranas.

La siguiente ocasión la pondría Rodri en un saque de esquina. El centrocampista remató al larguero y estuvo muy cerca de poner ese broche en el día de su debut como titular en el Barça. Poco después, Gordon, que ya había perdonado una antes del gol de Raphinha, dispuso de una ocasión clarísima tras otro pase magistral de Fermín López, pero de nuevo Dimitrievski salvó a los suyos. A partir de ahí, carrusel de cambios en ambos equipos y mismo guion en el césped.

Debut de Gabriel Jesus y manita en el marcador

En el tramo final se terminó de ampliar el marcador en Mestalla hasta alcanzar la manita. La salida de Dani Olmo agitó el ataque blaugrana y el campeón del mundo asistió en dos ocasiones para regalar dos nuevos tantos. En la primera acción combinó con Pedri para que el canario acabara superando a Dimitrievski y en la segunda filtró un balón en el área que aprovechó Lamine Yamal en posición justa de milagro. Entre ambos goles se produjo el debut de Gabriel Jesus, último fichaje en llegar. El brasileño salió por Pedri y estuvo cerca en un par de ocasiones de poder finalizar alguna jugada.

Resultado muy duro para el Valencia y que sigue poniendo al Barça como el gran temido de este campeonato liguero. Ya son 17 goles a favor y tres porterías a cero en cuatro para los de Flick, que son líderes en solitario. El Valencia se queda con un punto, en posiciones de descenso, tras cuatro jornadas. Demasiadas dudas en torno al entrenador, enfado de la grada y un ambiente que parece un bucle con la temporada pasada. Cualquier aficionado che firmaría que la temporada terminara igual, pero habrá que seguir trabajando para eso.

Ficha técnica

Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Elliott 54'), Arnau, Pepelu (Tárrega 54'), Diakhaby (Iker Córdoba 62'), Jesús Vázquez (Gayà 54'); Dieng, Javi Guerra (Sato 62'), Ugrinic; Otorbi (Hugo Duro 76') y Danjuma

Barcelona: Joan García; Eric García (Koundé 29'), Cubarsí (Christensen 62'), Gerard Martín y Xavi Espart; Rodri (Bernal 62'), Pedri (Gabriel Jesus 81'), Fermín (Olmo 75'); Lamine Yamal, Gordon (Adeyemi 62') y Raphinha

Árbitro: El colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos (colegio manchego) fue el encargado de arbitrar el encuentro. Alejandro Muñiz, del colegio gallego, en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Cubarsí (45+3'), Rodri (47'), Fermín (65') y Arnau Martínez (81'). Se anuló un gol a Lamine Yamal en el minuto 9 por fuera de juego tras revisión en el VAR

Goles: 0-1 Lamine Yamal (6'); 0-2 Fermín López (22'); 0-3 Raphinha (50'); 0-4 Pedri (79'); 0-5 Lamine Yamal (84')