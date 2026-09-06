Hansi Flick, técnico del Barcelona, elogia a Rodri Hernández: "Es un líder absoluto"

El técnico del Barcelona, tras la victoria ante el Valencia, se rindió a la figura del campeón del mundo con la selección española, que se ha estrenado en la titularidad en LaLiga EA Sports, en el choque de Mestalla

El Barcelona se llevó los tres puntos de su visita al Valencia. Los de Hansi Flick pasaron por encima del conjunto de Carlos Corberán, firmando un 5-0 que empezó con el tanto de Lamine Yamal en el minuto seis. Tras ello, el técnico alemán compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar esta nueva victoria de los suyos, la cuarta consecutiva en esta Liga EA Sports, que deja a los azulgranas líderes.

Hansi Flick ha elogiado a Rodri Hernández, que ha sido titular por primera vez en el Barcelona: "Estamos contentos de que esté en nuestro equipo, es un lider absoluto". El técnico del conjunto catalán, además, no ha dudado en rendirse al nivel de sus jugadores en el día de hoy, que han vuelto a firmar una goleada esta temporada en LaLiga EA Sports: "Creo que hemos hecho un partido fantástico".

Hansi Flick: "Hemos hecho un partido fantástico"

De esta manera, Hansi Flick ha ofrecido una valoración del partido en Mestalla: "Se trata de la calidad en los entrenamientos. Cuando veo esto, estoy convencido de cómo podemos jugar. Hoy creo que hemos hecho un partido fantástico. Ha sido casi perfecto, porque hemos controlado, hemos sido dominantes y esto es lo que quiero del equipo. Se trata de controlar el partido y después intentar encontrar espacios, y lo hemos hecho".

Además, el alemán afirma que "hemos mantenido la calma y, cuando ha sido posible marcar, hemos intentado hacerlo. Ha sido un partido fantástico para nosotros. Siempre puedes mejorar. Si es perfecto, entonces podemos dejar de trabajar. No sé si con 5-0 siempre tienes que seguir, seguir, seguir jugando pases. A veces está bien mantener un poco la calma y entonces encuentras más espacios".

Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Siempre está implicado cuando presionamos"

Hansi Flick ha hablado de Lamine Yamal: "Ayer entrenó por separado, lo probó y no tuvo ningún problema. Esa era la situación y, por supuesto, esta mañana hablamos y dijo: 'Estoy bien, puedo jugar', y también puede jugar 90 minutos. Creo que está bien. También podemos ver que siempre está implicado cuando presionamos, cuando estamos defendiendo. Estamos muy conectados. Eso está bien. Las distancias son cortas. Está bien".

El alemán habló de la figura del '9': "Normalmente necesitamos un nueve de verdad. Eso está claro, pero al final tenemos muchísima calidad en ataque y en el centro del campo. Todo el mundo puede marcar goles, así que también estoy contento de que Pedri haya marcado un gol hoy. Utilizamos los espacios, esperamos y después creo que tenemos calidad en las situaciones de uno contra uno, pero también en la finalización, y eso está bien".

Hansi Flick: "Marc Bernal está haciendo un gran trabajo"

Hansi Flick analizó el partido de Rodri Hernández, además del rol con Marc Bernal: "Estamos contentos de que esté en nuestro equipo. También puedes ver todo lo que hace con el balón, todo lo que hace sobre el terreno de juego. Tiene sentido. Y también da estructura al equipo en ataque con el balón, pero también sin él. Pero, al final, lo que tengo que decir y lo que quiero decir es que Marc Bernal está haciendo un gran trabajo".

El técnico del Barcelona afirma que "para él esta es una buena situación. Si aprovecha esta oportunidad de la manera adecuada, mejorará. Y cada vez será mejor. Esto es también lo que queremos con este fichaje. Y Rodrigo Hernández es increíble. No solo sobre el terreno de juego, también es fantástico en el vestuario. Es un líder absoluto. Y es bueno tenerlo".

Hansi Flick: "Fermín es muy peligroso, puede marcar goles"

Hansi Flick, tras la victoria al Valencia, se rindió a Fermín: "Creo que vemos qué tipo de jugador es. Tiene mucha energía. Tiene mucha intensidad en su juego. Está dentro del área, cerca del área. Es muy peligroso. Puede marcar goles. También sin balón. Siempre presiona e intenta recuperar el balón. Está bien".

Además, el alemán, que resolvió las dudas en al convocatoria, explicó que "a veces me gustaría más que también controlara un poco más el balón. Pero es un jugador joven. Al final, su fortaleza es la intensidad. También con el balón. Y, por supuesto, a veces hay errores. Pero lo está haciendo fantásticamente".