Carlos Corberán reconoce la situación del Valencia: "Aceptamos cualquier crítica"

El entrenador del Valencia asumió, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Barcelona, el delicado momento que vive ahora el club: "Es una situación que nos deja todos tocados, pero tampoco nos deja hundidos"

El Valencia cayó duramente derrotado por el Barcelona en Mestalla. El conjunto de Carlos Corberán no pudo encontrar respuesta ante la superioridad de los de Hansi Flick, que firmaron hasta cinco goles en esta nueva jornada de LaLiga EA Sports. Tras la finalización del encuentro, el técnico del equipo che compareció en rueda de prensa para dar sus impresiones sobre en que ha sido el cuarto tropiezo consecutivo, aumentando la crisis.

Carlos Corberán ha sido muy claro tras la derrota del Valencia. Además, el técnico ha hecho especial hincapié en la importancia de encajar en los primeros compases del partido: "Encajar un gol tan pronto lo ponía todo cuesta arriba". Además, elogió al Barcelona de Hansi Flick, ya que "encontró al fórmula para hundirnos". Los diferentes tantos del equipo azulgrana fue poniendo más cuesta arriba la remontada a los locales.

Carlos Corberán: "Después del tercer gol fue difícil darle la vuelta"

De esta manera, Carlos Corberán analizó el tropiezo del Valencia contra el Barcelona: "Hoy analizo el partido contra un rival que ha sido superior a nosotros de principio a fin. Encajar un gol tan pronto lo ponía todo cuesta arriba. Las ocasiones que tuvimos tras ese gol, en transiciones rápidas, no las aprovechamos y hubiera sido importante. Y el rival encontró la fórmula para hundirnos. Después del tercer gol fue difícil darle la vuelta"

El técnico comentó el momento que vive actualmente el club: "Es una situación que nos deja todos tocados, pero tampoco nos deja hundidos. Es una situación difícil, pero vamos a buscar soluciones como equipo, con honestidad y trabajo. Es un momento en el que aceptamos cualquier crítica, porque la afición empieza la temporada con una ilusión grande y como entrenador no he conseguido que podamos darle esa ilusión".

Además, Carlos Corberán explicó que ahora "nos toca transitar ese momento a nosotros juntos para encontrar las soluciones y cambiar la dinámica. Yo siempre tengo fuerza y convicción desde que cogí este trabajo. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a una situación que ha empezado más complicada que el año pasado. Pero con convicción y trabajo tenemos que darle la vuelta".

Carlos Corberán: "Todos somos los responsables de lo que vivimos"

Carlos Corberán fue preguntado por la solución ante este problema del Valencia: "Hoy no he visto falta de actitud. Lo que he visto es que lo que ha propuesto el Barcelona ha superado lo que nosotros hemos propuesto. Al final aquí todos somos los responsables de lo que vivimos y los que podemos cambiar la dinámica del Valencia. Desde ese compromiso afrontamos el momento".

Sobre el mensaje con Kiat Lim, el técnico del Valencia afirma que "las conversaciones con Kiat siempre han sido honestas, sinceras, haciéndole sentir las necesidades o preocupaciones. Es momento de encontrar esas soluciones, de vivir este momento como equipo, es un momento difícil para los jugadores, porque acumular resultados negativos hace que puedas rendir por debajo de tus posibilidades".

Por último, Carlos Corberán concluyó dejando claro que "estamos rindiendo por debajo de lo que somos capaces de hacer. He visto al equipo rendir mejor. La confianza tienes que tenerla para poder conseguir resultados. He visto al equipo rendir mejor y yo, como primer responsable, y en la plantilla también buscaremos soluciones para rendir al nivel que tenemos como equipo".

El próximo reto de Carlos Corberán en el Valencia

Tras la derrota ante el Barcelona, el Valencia preparará la visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Los de Carlos Corberán no lo tendrán nada fácil frente a los de Luis García Plaza, pero con el reto de poder conseguir los tres primeros puntos en esta temporada en LaLiga EA Sports. El equipo che, además, tendrá que medirse en la siguiente jornada al Alavés de Quique Sánchez Flores en Mendizorroza, dos salidas seguidas próximamente.

Además, Carlos Corberán puede recuperar a jugadores que no han participar en el encuentro de hoy ante los de Hansi Flick, que habló en rueda de prensa sobre Rodri. El técnico del Valencia no ha podido contar contra el Barcelona con Sergi Canós, Copete, Justin de Haas, Foulquier, Diego López, Luis Rioja, Guido Rodríguez y Umar Sadiq.