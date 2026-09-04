Monchi lanza flores a José Ignacio Navarro a las puertas de su primer cara a cara con el Sevilla

El actual director deportivo del Espanyol nunca se ha enfrentado al conjunto nervionense, al que llevó a las cotas más altas de su historia, algo que sucederá este próximo domingo en el RCDE Stadium, en un duelo sin duda especial para el isleño y cargado de morbo

El Sevilla FC ha completado un ilusionante mercado estival, en el que José Ignacio Navarro, en su primera experiencia al frente de una dirección deportiva, ha conseguido darle una vuelta a la plantilla con hasta 11 caras nuevas y 16 salidas. El mosaico ya está completo y ahora solo resta que el balón dicte sentencia. Mientras tanto, el club de Nervión ha querido resumir el trabajo del nuevo responsable de su planificación con una imagen de todos sus refuerzos ante el escudo que ellos mismos han ido formando pieza a pieza al anunciarse sus incorporaciones, junto a lugares emblemáticos de la ciudad, imágenes de los títulos conquistados y, por supuesto, el eterno recuerdo a Reyes y Puerta.

Los fichajes de José Ignacio Navarro que disparan la ilusión

Especialmente elogiado ha sido el remate final de la ventana de transferencias, en cuyo último día aterrizaron el delantero belga Lucas Stassin y el extremo zurdo portugués Félix Correia, llegando sobre la bocina y por sorpresa el mediocentro francés Youssuf Fofana. Tres cedidos que se suman al regreso bajo la misma fórmula de Odysseas Vlachodimos, las contrataciones a coste cero de Arouna Sangante, Juan Iglesias y Jon Guridi, y los traspasos de Julio Díaz, Fran Gonzále, Robbie Ure y Kochorashvili.

Con esos nombres, más las ventas necesarias para generar las buscadas plusvalías, es unánime la valoración positiva del trabajo realizado por José Ignacio Navarro. También por parte de una figura histórica como la de Monchi, al que el hispalense ha hecho olvidar, al menos momentáneamente, tras las no tan positivas experiencias con Víctor Orta y Antonio Cordón en los tres últimos años, desde que el isleño dijo adiós por segunda vez.

Monchi, satisfecho con su Espanyol, pone al Sevilla como ejemplo

En su primer verano al frente de la dirección deportiva del Espanyol, por su parte, el de San Fernando ha completado siete fichajes con una inversión de apenas 5,5 millones de euros. Pero ello, se ha mostrado satisfecho, pero también alabó el trabajo de otros clubes, entre ellos su ex equipo, en la presentación de Gorosabel y Bryan Zaragoza, al que también tantearon en Nervión.

"Nosotros teníamos una hoja de ruta marcada desde el primer momento y creo que la hemos cumplido, si te soy sincero, no digo a lo mejor al 100%, pero en un alto porcentaje. Pero hemos visto en estos últimos días de mercado qué operaciones tan interesantes han hecho equipos recién ascendidos como el Depor, el Racing o equipos que este año pasado pasaron momentos complicados, como puede ser nuestro próximo rival, el Sevilla", afirmó.

Dos salidas de Nervión y ningún cara a cara con su Sevilla FC

De este modo, sobre el papel, Monchi incluye al conjunto nervionense en ese amplio grupo de equipos con los que también el conjunto perico peleará por la permanencia. Todo ello, a las puertas de su primer enfrentamiento con el club con el que conquistó siete Europa League, dos Copas de Rey, una Supercopa de España y otra de Europa.

Fue en 2017 cuando el 'León de San Fernando' dijo adiós por primera vez para firmar por la Roma, regresando dos años después para llevar a cabo la última gran revolución en el Sánchez-Pizjuán, hasta la de este verano. Pero en 2023, volvió a marcharse por desavenencias con los actuales dirigentes, poniendo en aquella ocasión rumbo al Aston Villa de Unai Emery.

Dos fechas subrayadas desde que se dio a conocer el calendario

En ninguna de esas dos mencionados aventuras, sin embargo, tuvo que verse las caras con el Sevilla FC, por lo que el encuentro de este próximo domingo, a las 21:00 horas, en el RCDE Stadium será sin duda muy especial y vendrá cargado de un alto componente de morbo. Como lo estará el choque de la segunda vuelta en el Sánchez-Pizjuán, fijado para el fin de semana del 13 y 14 de febrero, Día de los Enamorados.

Antiguas promesas y un futuro incierto que no arregló Sergio Ramos

Atrás queda aquella promesa lanzada en 2017 que aún recuerdan algunos aficionados blanquirrojos. "No voy a trabajar nunca en España en ningún sitio que no sea el Sevilla", afirmó. Sin embargo, casi una década después le tacará enfrentarse por vez primera al club al que guio a las cotas más altas de su historia, después de que meses atrás ya asegurase en ESTADIO Deportivo que no se veía protagonizando un tercer regreso.

"¿Volver al Sevilla? No sé, no creo, pero no lo sé al 100%, ya que no sé lo que va a pasar dentro de cinco años o seis años, no soy capaz de dibujar ese escenario. En cualquier situación que me pueda plantear de futuro, ya sea el Sevilla u otro equipo, tiene que estar el San Fernando", aseguró allá por el mes de marzo el también presidente del conjunto gaditano, sin que tampoco hubiese acercamientos cuando su socio y amigo Sergio Ramos intentó comprar el club de Eduardo Dato.