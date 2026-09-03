30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 4 de septiembre de 2026

La previa del Betis-Real Madrid abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con cabida también para el malestar de Pellegrini, la clave del fichaje de Félix Correia y el partido de la jornada 6 de LaLiga

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 4 de septiembre de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 4 de septiembre de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 4 de septiembre de 2026:

BETIS-REAL MADRID: OPORTUNIDAD A LO GRANDE

El Betis, sin Ceballos ni Abde, recibe este viernes (21 h) al Real Madrid, que lleva plena de victorias, con la intención de enterrar con un golpe en la mesa el traspié ante el Levante y poner en valor la planificación una vez cerrado el mercado

PELLEGRINI SEÑALA A LA DIRECCIÓN DEPORTIVA

El técnico muestra su malestar por no haberse atendido su petición de otro mediocentro

EL LILLE REVELA POR QUÉ CEDIÓ A FÉLIX CORREIA

Su entrenador, Davide Ancelotti, apunta a la competencia deportiva y descarta otros motivos

EMPATE SIN GOLES EN EL PARTIDO ADELANTADO

Real Sociedad y Celta suman un punto en el choque de la jornada 6 y los vigueses siguen sin conocer la victoria

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