La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 4 de septiembre de 2026
La previa del Betis-Real Madrid abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con cabida también para el malestar de Pellegrini, la clave del fichaje de Félix Correia y el partido de la jornada 6 de LaLiga
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 4 de septiembre de 2026:
BETIS-REAL MADRID: OPORTUNIDAD A LO GRANDE
El Betis, sin Ceballos ni Abde, recibe este viernes (21 h) al Real Madrid, que lleva plena de victorias, con la intención de enterrar con un golpe en la mesa el traspié ante el Levante y poner en valor la planificación una vez cerrado el mercado
PELLEGRINI SEÑALA A LA DIRECCIÓN DEPORTIVA
El técnico muestra su malestar por no haberse atendido su petición de otro mediocentro
EL LILLE REVELA POR QUÉ CEDIÓ A FÉLIX CORREIA
Su entrenador, Davide Ancelotti, apunta a la competencia deportiva y descarta otros motivos
EMPATE SIN GOLES EN EL PARTIDO ADELANTADO
Real Sociedad y Celta suman un punto en el choque de la jornada 6 y los vigueses siguen sin conocer la victoria