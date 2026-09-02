El fichaje de Youssouf Fofana ha sido la última sorpresa de un último día de mercado muy movido

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 2 de agosto de 2026

SORPRESA

El Sevilla incorpora a Félix Correia y Lucas Stassin, y sorprende con Youssouf Fofana sobre la bocina

EL HIJO PRÓDIGO, POR TRES TEMPORADAS

Dani Ceballos se convierte en el protagonista estrella del último día de mercado de un Betis que manda a Pablo García al Racing

JONATHAN DAVID, LA ÚLTIMA BOMBA DE LALIGA

El Atlético logra su '9' sobre la bocina; Madrid y Barça no se mueven; el Depor se lleva a Giménez y a Marc Casadó, Cáceres llega al Celta, Gorosabel al Espanyol, Lemar al Elche...