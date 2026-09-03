El regreso de Dani Ceballos, presentado junto a Parrot, enciende el optimismo ante la histórica temporada que le espera al Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 3 de agosto de 2026

¡QUÉ GANAS!

Nueve años después, Dani Ceballos vuelve a vestir la camiseta verdiblanca, asegura que nunca tuvo dudas de que sería inscrito y avisa que aún no está para jugar, aunque espera estarlo en breve

EL SEVILLA GANA LA PARTIDA POR FOFANA

El equipo de Nervión se hizo con un jugador valorado en 23 millones por delante de rivales que estarán en competiciones europeas

FÉLIX CORREIA, RESPALDADO

Desde Portugal, aplauden el fichaje del extremo izquierdo y creen que le dará mucho al Sevilla

SE DESPIDEN DE CARLOS ÁLVAREZ

El canterano no regresará el próximo año libre después de que América y Levante hayan cerrado su traspaso