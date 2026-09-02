El Levante confirma el traspaso de Carlos Álvarez: el dinero que se lleva el Sevilla

El acuerdo entre el Levante y el Club América trunca la posibilidad de que vuelva gratis a Nervión el próximo verano, pero deja un pellizco importante en las arcas sevillistas al conservar un porcentaje de su pase

Carlos Álvarez no regresará al Sevilla con la carta de libertad el próximo verano como contemplaba la hoja de ruta nervionense si se producían las circunstancias necesarias, pero sí engrosará sus arcas con un pellizco económico correspondiente a su venta.

Y es que, días atrás, ESTADIO Deportivo o informaba que el Club América había avanzado en el fichaje del mediapunta sevillano y en la noche de este miércoles el Levante ha confirmado oficialmente el acuerdo con la entidad azteca para su traspaso.

"El Levante acuerda con el Club América el traspaso de Carlos Álvarez. ¡Gracias por todo!", anunció por redes sociales la institución granota una vez formalizado el entendimiento entre las partes para cerrar una operación que deja rédito en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

No en vano, el Sevilla conserva un 30% de sus derechos tras haberse guardado un 40% inicial en el pacto alcanzado por el Levante para su traspaso a coste cero y ahora sacará provecho con su salida al América.

El Sevilla ingresa alrededor de 1,8 millones se euros por Carlos Álvarez

Así, la operación ronda los seis millones de euros fijos más 1,5 en variables en función de objetivos, lo que significa que el Sevilla ingresará con total seguridad alrededor de 1,8 millones de euros que, sin duda, le vienen de perlas para sus cuentas.

A este dinero hay que sumarle los 500.000 euros que ya percibió por el ascenso del Levante en concepto de bonus, por lo que finalmente su pase al Levante le reportará cerca de 2,5 millones de euros.

Este movimiento en el mercado -todavía permanece abierto el mexicano- trunca la posibilidad de que Carlos Álvarez vista la camiseta del Sevilla en la 27/28, vía que barajaban tanto el jugador, que nunca ha escondido su deseo de volver a Nervión, como el club, con ganas de recuperar a su canterano.

El Sevilla no se planteó ofertar este verano por Carlos Álvarez

Desde Valencia se deslizó que los hispalenses se planteaban adelantar su regreso con una oferta en este mercado, pero, realmente, como pudo confirmar esta redacción, en Nervión no estaban dispuestos a realizar un desembolso de esta índole y lo apostaban todo a que finalmente no saliera este mercado.

Sin embargo, la presión del Levante al tratarse de la última oportunidad para hacer caja ha precipitado finalmente su salida ante la propuesta azteca, que también recibió el visto bueno del sanluqueño, seducido por la ficha y la posibilidad de afrontar una nueva aventura en su carrera.

Más allá de que su vuelta no vaya a producirse, desde Eduardo Dato se celebra esta operación al suponer un ingreso interesante para sus arcas. Es cierto que en ventanas anteriores, el premio habría sido mayor, pero en los tiempos que corren casi dos millones de euros es un regalo para la economía blanquirroja.