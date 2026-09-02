Aplauso unánime al Sevilla por el fichaje de Félix Correia: "Tiene todo lo necesario para encajar en un gran club"

La llegada a Nervión del extremo izquierdo cuenta con el aval de tres entrenadores que disfrutaron de su mejor versión en Portugal, destacando lo que puede aportar y afirmando que todavía no ha tocado techo y que "hay pocos futbolistas con sus cualidades"

Félix Correia se convirtió el pasado martes en el noveno fichaje nervionense para reforzar el costado zurdo tras llevar el Sevilla las negociaciones con enorme sigiloso y solo filtrarse el día antes de la consecución. El extremo portugués aterrizó junto a Lucas Stassin sin hacer ruido como un 'tapado' y una carrera que ha sabido enderezar a tiempo tras marcharse muy joven al Manchester City procedente de la cantera del Sporting Clube.

Capacidad de superación que lo llevó hasta el Lille tras pasar por AZ Alkmaar, Parma, Juventus, Marítimo y Gil Vicente, donde recuperó su nivel y lo catapultó hacia el fútbol francés, donde el pasado ejercicio realizó una destacada temporada. Esta trayectoria le ha permitido curtirse y a sus 25 años aterriza en Nervión con el aval de la mayoría de entrenadores que lo han tenido a sus órdenes en el fútbol luso, con declaraciones facilitadas a ESTADIO Deportivo.

Destaca desde sus inicios en Sporting: "Hay pocos futbolistas como él"

Así, José Gomes, su técnico en los escalafones inferiores del José Alvalade asegura que sus cualidades encajan en grandes clubes y que resulta difícil hallar un futbolista de sus características en el fútbol luso.

"Tiene unas características que no abundan en el fútbol portugués. No hay muchos jugadores con esa capacidad de desequilibrio, que además se combina con una buena capacidad de finalización", señaló Gomes, que lo ve en la elite del fútbol internacional.

"Es un jugador que encaja en los grandes clubes, tiene capacidad para ello. Es capaz de asumir el protagonismo del juego y de decidir partidos. Entiende el juego de una forma muy vertical y hay pocos jugadores con esas características", apuntó.

Los entrenadores de su resurrección: "Alcanzará niveles muy altos"

Bendición que cuenta con el respaldo absoluto de Vítor Campelos, que lo entrenó en el Gil Vicente, club en el que volvió a despegar de forma definitiva. "Tiene unas características fantásticas. Es un jugador muy inteligente, que sabe leer el juego. Es físicamente fuerte, muy rápido, tiene mucha capacidad en el uno contra uno y en el regate, genera desequilibrios y está muy concentrado, muy enfocado en ayudar al equipo", apuntó Campelos, al que no sorprende que haya llamado la atención y que empiece una nueva e ilusionante etapa en el Sevilla.

Va más allá José Gomes tras dirigirlo en el Marítimo, tanto en cuanto le vaticina una trayectoria plena de éxitos. "Félix Correia tiene todo lo necesario para estar en lo más alto. Está muy centrado y trabajando duro para triunfar y tiene mucha experiencia a sus espaldas pese a que sigue siendo joven. Alcanzará niveles muy alto, estoy seguro", apuntó con seguridad su exentrenador, que cree "alcanzará niveles muy altos".

Huella en el vestuario: "Destaca por su versatilidad y tiene compromiso defensivo"

Además, el que fuera su compañero en el Sporting sub 17, Ricardo Caeiro, destaca lo que puede aportar por su polivalencia. "Puede jugar en una de las bandas en un sistema en el que tenga que asumir características más defensivas, por ejemplo, en un 3-4-3, ocupando cualquiera de las dos bandas de la línea de cuatro del centro del campo. También puede ser utilizado como extremo en la línea de tres delanteros. Es un jugador que destaca por su versatilidad y que añade compromiso defensivo a su estilo de juego", señaló.